El conflicto entre Isa Pantoja y Raquel Bollo en los platós de televisión está dando cada vez un paso más y parece haber llegado a un punto crítico. Ambas se han visto enfrentadas desde que Manuel Cortés, hijo de Raquel, y Asraf, novio de Isa, se enfrentaron en una bronca muy dura en Supervivientes sacando temas de fuera, una situación que ha provocado diferentes reacciones entre Isa y Raquel calendando poco a poco el ambiente entre ellas. Hoy ambas se han visto las caras en 'Fiesta' y la tensión ha sido palpable desde el primer minuto, hasta llegar a los gritos y el estallido de ambas.

Lo que en un primer momento comenzaba como un debate acerca de Supervivientes, rápidamente derivaba en un debate familiar en el que Aurelio Manzano acusaba a Raquel Bollo de tratar a Isa como "una Pantoja de segunda". Un comentario que empezaba todo: "en los conflictos familiares, yo lo que he visto es que ella se ha posicionado al lado de ellos".

Telecinco

Pero el colaborador no se quedaba ahí y metía más cizaña entre ellas: "Isa ha sido tremendamente generosa ya que si contara cómo ha sido Manuel con Isa, no solo perdería el concurso, tendría que irse a Tailandia a vivir". Eso sí, tiraba la piedra pero escondía la mano negándose a revelar detalles ya que eso "le corresponde a Isa". Por su parte, la hija de Isabel Pantoja dejaba claro a qué se refería Aurelio: el episodio de la manguera.

"Estamos llevando esto por un lado... esto es desagradable para ella y para mi. No quiero entrar. Quiero hablar de Supervivientes, no de mi", comenzaba a evitar Isa, pero Raquel, muy dolida no quería dejar la sombra de la sospecha sobre su hijo: "generosa cero, estás dejando a Manuel en los pies de los caballos. Ahora mismo es muy sencillo desmentir lo que dice Aurelio y dices que no entras en eso. Si quieres el concurso para ti, pero no te lleves adelante la familia ni permitas que lo estén haciendo. El maletín ahora mismo, para Asraf, pero eso es lo único que te vas a llevar. Un concurso no lo vale todo".

Telecinco

Finalmente, Isa se explicaba: "No estoy hablando del tema porque tendría que hablar de algo muy feo y de una persona que no puedo mencionar [Kiko Rivera]. A mi no me perjudica para nada, no pienso que le perjudique. A mi no me ha hecho nada, lo único que estaba en un sitio en un momento en el que no tenía que estar. ¡Ya está porque eso es un tema muy feo!". Pero lejos de calmarse, el enfrentamiento iba más allá e Isa echaba en cara a su tía y sus primos que no la dieran apoyo después de la dura entrevista que concedió su hermano, a lo que Raquel no se calló: "Lo bonito que han tenido es que cuando tú le has hecho daño con un tipo de comportamiento no te han pedido explicaciones ninguna. No pidas lo que no haces".

Telecinco

Tras esto, la publicidad interrumpía a las dos protagonistas del debate, que se alejaban dolidas y al borde de la lágrima durante la pausa, sobre todo, por el comentario de Raquel antes de irse: que ella sí había defendido a Isa Pantoja negándose a decir en directo lo que su madre la dijo mientras estaban enfadadas. "La bronca que me llevé por no querer decir lo que ella sentía. Yo consideré que no se tenía que trasladar públicamente. No digas que me has defendido", sentenciaba. Tras ello, Raquel tenía un conflicto con Alexia Rivas quien califica la actitud de la diseñadora como chabacana y verdulera, lo que la hacía estallar y abandonar el plató entre lágrimas.

Desde el exterior, Raquel Bollo entre lágrimas criticaba que "siempre se utiliza a Manuel para la defensa de Asraf, y si es familia, ¿por qué se sigue usando? Con todo lo que yo he hecho, me he dejado la piel defendiéndola y por un concurso no se le puede dejar la piel. Puede ser mi hija por edad, y quiero mucho a mi madre. Esa consideración que estoy teniendo, ella no lo está teniendo. He dejado a mi hijo sin defensa porque cuando va Isa a defender a Asraf, no voy para que no se vaya el debate por otro lado". Más tranquila, la sevillana ha vuelto a plató criticando nuevamente la actitud de Asraf con Manuel y generando un nuevo conato de bronca que Emma frenaba.