Elsa Anka anuncia, por sorpresa, que ha cancelado su boda con Víctor Prat-Heimerl. La presentadora, de 57 años, y el empresario llevaban comprometidos desde el año 2021 pero, según ha confirmado la presentadora no van a pasar por el altar. Hace unos días, Elsa Anka y su hija, Lidia Torrent, acudieron al desfile de Pronovias en la Bridal Fashion Week de Barcelona y allí, cuando los reporteros le preguntaron sobre si estaba cogiendo ideas para su futuro enlace, confirmó la cancelación de su compromiso. "No va a haber boda ya. No, ya está, cosas de la vida que pasan al final. Ya está" decía para sorpresa de los medios allí congregados.

Elsa Anka se apoya en sus hijos y su nieta Elsa tras la anulación de su boda

Elsa Anka, que sustituyó a su hija Lidia Torrent en 'First dates' durante su baja por maternidad, confesó que se encontraba bien tras anular su boda con Víctor Prat-Heimerl y revelaba que su familia es su mejor apoyo en estos duros momentos. "Estoy bien, al final bueno me compensa tener a la peque. Es una de cal y una de arena. Una montaña rusa la vida si", aseguraba.

Gtres

Elsa Anka, que hace unos días protagonizaba unas divertidas imágenes con su nieta Elsa, reveló que la anulación de su boda con Víctor Prat-Heimerl es algo reciente e intenta poner al mal tiempo, buena cara. "Si es algo reciente pero bueno ya está, es la vida. Forma parte de la vida y ya está", decía sobre su ruptura y se mostraba con ánimo de seguir con su vida. "Estas cositas animan y hay que seguir adelante siempre" comentaba sobre su presencia en el desfile de Pronovias.

Elsa Anka y Víctor Prat-Heimerl llevaban juntos desde 2019

Elsa Anka y Víctor Prat-Heimerl comenzaron su relación en el año 2019. Se habían conocido el verano anterior gracias a Alejandra Prat y su marido, Juan Manuel Alcaraz, ya que ellos habían sido compañeros en la Universidad. En 2021, el ejecutivo y financiero decidió pedirle matrimonio a su chica y, cuando todo parecía indicar que planeaban su boda, ha llegado su ruptura.