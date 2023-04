"No, no era mi sueño ser madre. La maternidad ha sido algo a lo que la vida me ha ido dirigiendo. Yo lo único que tenía claro es que quería ser actriz (risas)", confiesa Inma Cuesta (Valencia, 1980) en una entrevista a la revista ELLE. La actriz posa, presumiendo de barriguita, en la recta final de su embarazo y se sincera sobre su papel de madre (ya es madre de una niña junto a su novia). Inma revela que ser madre ha supuesto un gran reto para su personalidad con tendencia al control, y explica que "la maternidad te cambia a todos los niveles, y te transforma. Fisiológicamente, vivir esta transformación es salvaje; pierdes el control de todo y yo soy una persona que me gusta controlar bastante, así que la maternidad es un gran aprendizaje, porque tienes que fluir con lo que ocurra".

La actriz, que ya es madre de una niña junto a su novia, reconoce que "con las niñas tienes que incidir en muchas cosas que con los niños no, porque alucinas con las que están ya instaladas" y está "superogullosa" de su pequeña. "Es una niña con una personalidad y una fuerza increíbles", afirma.

ELLE

También habla de su gran pasión: el cine. Con dos películas pendientes de estreno para finales de año –una comedia y un 'thriller'– y un proyecto muy personal –la productora que ha montado junto a su novia para poder dar voz y vida a sus propias historias–, la actriz se siente "inmensamente afortunada". Inma cuenta que han montado una productora "porque no soy de quedarme quieta esperando a que me llamen. De ahí nace lo de ponerme al otro lado"

Dice llevarse bien con el paso del tiempo y solo le ocupa el presente, en el que ha conseguido lidiar con las inseguridades aprendiendo a "quererse bien". "He trabajado mucho para estar en el presente como para pensar en el futuro", explica y considera que "a las mujeres se nos exige más, a todos los niveles. […] Pero las cosas están cambiando. Nosotras las estamos cambiando. Estamos cogiendo un espacio diferente".