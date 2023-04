El presentador Joaquín Prat no es de esos famosos que esconden su vida privada con recelo, y es que, acostumbrado a salir cada día en televisión, es inevitable que, al final, comparta ciertos detalles de su vida con sus compañeros en pleno directo. Ya le hemos visto ponerse nostálgico al recordar a su padre fallecido o incluso gritar su amor a los cuatro vientos por su nueva pareja, Alexia Pla, y este 26 de abril no tenía problema a la hora de hablar del tratamiento al que se somete cada cierto tiempo para evitar la caída del pelo.

Joaquín lleva años luchando contra los genes de la calvicie, e incluso en el año 2018 se sometió a un injerto capilar en Turquía con el que quedó muy satisfecho. Sin embargo, parar la caída del cabello no le está resultando fácil... ni barato, porque ahora ha confesado que cada cierto tiempo se somete a un procedimiento con plasma que estimula la densidad capilar: "Yo lo del plasma me lo hago en el pelo. Me sacan sangre, me la centrifugan, separan el plasma de las plaquetas y me lo ponen en el pelo", les confesaba a sus compañeros.

Esta revelación venía a colación de comentar en el programa el viaje por motivos de salud del rey emérito a Vitoria después de su paso por Galicia para entrenar para las regatas de Sanxenxo, y es que tras su visita al norte de España se conocía que, antes de volver a su residencia habitual en Abu Dhabi, el padre de Felipe VI hacía una 'parada en boxes' para realizarse un tratamiento de salud del que, sin embargo, no se han conocido detalles.