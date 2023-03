Desde que está enamorado de nuevo, Joaquín Prat está últimamente más sensible de lo normal, y si en redes sociales ya lo demuestra sin tapujos, este jueves lo ha demostrado más de la cuenta en directo cuando, durante la emisión de 'Ya es mediodía', han estado a punto de saltársele las lágrimas, y es que una compañera le ha dado una gran sorpresa: una reportera del programa se ha desplazado hasta Valencia para hacer una conexión en directo desde las Fallas, entrevistando a la vicepresidenta de una de ellas con la que su familia ha tenido siempre mucha relación: la Falla del Pilar.

Precisamente, su hermana Alejandra Prat fue fallera de esa organización, y Joaquín, muy sonriente, ha recordado aquellos tiempos con mucha "nostalgia", ha comentado. "27 años hace que no voy a las Fallas. La última vez que fui, tres meses después mi padre falleció de un infarto. Desde entonces no he ido más", afirmaba también Joaquín recordando al mítico comunicador Joaquín Prat Carreras -que fallecía el 3 de junio de 1995-, a la vez que no podía mantener la mirada directa a la cámara mientras trataba de reprimir unas lágrimas que estaban a punto de salir.

"Qué nostalgia. El olor a pólvora...", añadía. El periodista pedía ayuda a sus compañeros para poder recomponerse mientras ellos hacían algunos comentarios. Este 15 de marzo las Fiestas celebraban la 'Plantà', el 16 se repartían los premios a las mejores Fallas, y todas ellas estarán expuestas en las calles de la ciudad hasta el próximo 19 de marzo, en cuya noche se celebrará 'La Nit de la Cremà' y todas arderán.

Precisamente hace unos días el propio Joaquín desvelaba que este año sí volverá a las Fallas, un año en el que le apetece más que nunca, puesto que puede compartir parte de su tradición con su chica, Alexia Pla, con la que también ha celebrado su primer San Valentín. "Qué bien se está enamorado", decía en 'El programa de Ana Rosa' el pasado febrero. Sin duda, Joaquín es un hombre nuevo desde que está con su novia, y no le importa mostrarse feliz o vulnerable también en el trabajo.