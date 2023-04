Tras el llevarnos un susto con el ingreso hospitalario del bailaor Joaquín Cortés hace unos días, ahora ha sido el también bailaor de flamenco Antonio Canales el que nos ha dado un nuevo gran susto de salud. Ha sido este jueves y, a pesar de que en sus redes sociales se mostraba de lo más animado compartiendo momentos con amigos y conocidos, de repente su actividad paraba para compartir una publicación que ha preocupado a todos: él mismo con una mascarilla de oxígeno y un mensaje que no auguraba nada bueno: "Momentos muy difíciles!!! Se te va la vida por momentos. Que sabe naide…", escribía, con cara de cansancio y dejando a todos con el corazón en un puño.



El también ex bailarín del Ballet Nacional, de 61 años, no ha parado de recibir mensajes de cariño y preocupación de muchos seres queridos, entre ellos algunos famosos como el cantante Kiki Morente, ex pareja de Sara Carbonero, o el ex concursante de 'MasterChef' y 'Supervivientes' Carlos Alba: "Ánimo Tito Antonio, te queremos!", escribía el primero; "Qué te ocurrió, Antonio?? Un fuerte abrazo", preguntaba intrigado el segundo. Una pregunta que ya tiene respuesta.

Poco después de compartir la foto anterior, era el propio Antonio el que quería revelar a sus más de 50.000 seguidores lo que le ocurría: "Mal de altura", decía tras dar las gracias por los mensajes de apoyo deseándole lo mejor y una pronta recuperación. "Hoy no era mi día", añadía tras llevarse "un susto feo". Antonio se encuentra trabajando en Ciudad de México, una ciudad que está a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Los síntomas del mal de altura son bastante desagradables, y se caracterizan por una sensación de 'mal cuerpo' generalizada con dolor de cabeza, sensación de mareo o incluso de 'borrachera' constante, náuseas, fatiga o debilidad física. El nombre lo recibe porque se suele dar a grandes altitudes por la falta de oxígeno en la atmósfera, provocando que el cuerpo no se oxigene correctamente. Si no se trata a tiempo, en los peores casos puede provocar edemas pulmonares o cerebrales. El tratamiento pasa por el reposo, hidratarse bien y comer correctamente, sobre todo alimentos ricos en hidratos de carbono, además de las recomendaciones médicas pertinentes.