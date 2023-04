José Ortega Cano vive sus primeros meses de divorcio. El diestro parece que mantiene una buena relación con su ex, Ana María Aldón, con quien tiene un hijo. Sobre su futuro, asegura que tiene muchos amigos y amigas. Aunque parece que ahora no quiere entrar en detalles sobre su vida privada. El padre de Gloria Camila ha cambiado totalmente de actitud. Si hace unos meses para reconquistar a su exmujer, hacía un llamamiento público para tener más descendencia con la colaboradora afirmando que "tiene un semen de fuerza", ahora se mantiene mucho más cauto que en esa entrevista con Ana Rosa Quintana.

Trato "amable" con Ana María Aldón por el bien de su hijo



El torero asistía este jueves a la exposición de Alberto R. Serrano en "Casa de Vacas" y nos ha desvelado cómo es la relación que mantiene con Ana María Aldón: "somos personas y tenemos que respetar a José María, al pequeño, que está muy grande, él es la joya de la casa y tenemos que respetarle... yo trato que la vida sea amable".

Eso sí, aunque mantienen una relación cordial no se en muy a menudo por lo que desprenden las escuetas palabras del diestro. Han sido los reporteros los que han informado de que su ex Ana María Aldón se encuentra disfrutando de la Feria de Abril.

"Creo que ha estado por Andalucía, no nos ha dado tiempo a comentar. No le he visto, se fue y no la he visto", subraya cuando le preguntan si la colaboradora de televisión le ha confesado cómo ha vivido su primera feria sin él después de tantos años sin acudir.

Un divorcio de mutuo acuerdo

El torero y la diseñadora firmaron su divorcio en enero de 2023, tras varios meses viviendo separados y después de que ella se mudase a su nuevo chalet en diciembre de 2022. "No he sentido ni dolor, ni liberación. He sentido que era el último paso que había que dar y ya está", fueron las primeras palabras de Ana María Aldón sobre este divorcio. También confirmó que en el acuerdo regulador no hay ninguna cláusula para ella sino para su hijo: "No he querido quedarme en la casa. No hay mucho más que escudriñar".