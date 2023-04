La situación de Camilo Blanes ha generado de nuevo la alarma. El hijo de Camilo Sesto ha vuelto a ser noticia después de que Christina Rapado, quien dice ser su ex novia, acudiera a su casa e hiciera un vídeo con el joven y unas cervezas de por medio. Un vídeo en el que se puede ver el estado en el que se encuentra. "Christina no era precisamente lo que mejor le venía a Camilo en un determinado momento de su vida", sentenciaba Lourdes Ornelas quien decía que está "más preocupada ahora que nunca". Ahora, la propia Christina ha roto su silencio y ha explicado lo que se vivió aquella tarde en la casa de Camilo: "Lo he estado pasando muy mal con todo lo que dijisteis ayer".

Él la invitó y la explicó que llevaba dos días "sin ducharme y sin dormir". "Disfrutamos mucho", explicaba Rapado narrando que durante toda la tarde estuvieron riendo, bailando e incluso se ducharon en el patio asegurando que "en ningún momento él estuvo bebiendo alcohol". "Yo durante toda la tarde estuve lidiando para que toda la chupipandi de las 'golosinas' no llegara a la casa", añadía.

Telecinco

"No hubo ni una voz más alta que la otra, fue una de las mejores tardes que pasamos juntos", narraba asegurando que su objetivo era simplemente "entretenerlo, pasar una tarde bonita y que terminemos durmiendo juntos". Además, añadía que ella veía a Camilín bien, "con ganas de pasárselo bien" aunque sabe que sus circunstancias no son las mejores. "Su situación es seria pero si le llevamos por el camino de que él se lo pase bien y lo disfrute sin nada...", añadía Christina.

"Yo sé que no soy santo de devoción de Lourdes y lo entiendo muchísimo" puesto que ha hecho muchas entrevistas explotando "una relación que estaba más que acabada". No obstante, tendía la mano a su madre para convertirse en su aliada para conseguir el bienestar de Camilo Blanes puesto que ella tiene su confianza, "yo le prohíbo las golosinas, prefiero hacerle bailar hasta que le duelan las rodillas para que luego se acueste". Una mano tendida que queda pendiente de que Lourdes Ornelas lo acepte.