Iker Casillas es el soltero de oro. O no. El ex portero del Real Madrid CF ha vuelto a la actualidad porque, de nuevo, su actividad en las redes sociales ha puesto a todo el mundo sobre la pista de un posible nuevo romance. Hace unos meses fue relacionado con la influencer Rocío Osorno, algo que él negó; y antes con una periodista con la que disfrutó durante el mundial de Qatar. Ahora, el exportero parece que realmente está fraguando algo más que una amistad con una modelo, Ana, tal y como ella misma ha asegurado al programa 'Fiesta' después de que ellos siguieran una pista en redes sociales.

Todo parte de una imagen en la que la modelo posa desnuda en la bañera de un hotel y en el reflejo de la puerta de la terraza se ve un pantalón amarillo, el mismo día en el que Iker Casillas publicaba que se encontraba en el mismo hotel de Ibiza entrenando con un pantalón amarillo. Esta era solo una pista de las varias que encontraron en redes sociales.

"En todas sus imágenes de redes sociales aparecen pistas que nos han hecho llegar hasta esta joven. Se conocieron a través de las redes sociales, empezaron a darse ‘likes’, de ahí pasaron a escribirse y después decidieron verse en persona", aseguraba María Verdoy. "Ha sido un trabajo de investigación en equipo", reivindicaba Emma García quien aseguraba que, lejos de especular, habían confirmado la información con la propia Ana.

“Sí, sí que ha estado conmigo este fin de semana en Ibiza. Nos conocemos desde hace ya tiempo”, confirmaba la modelo en una conversación telefónica en la que añadía que se están conociendo y aunque no tienen nada serio por el momento, ella sí que está dándole exclusividad a Iker Casillas pues no está conociendo a nadie más en este tiempo.

¿Quién es Ana?

Modelo y enfermera estética, vive actualmente entre Ibiza y Madrid donde trabaja. En los últimos años ha viajado por placer y trabajo a lugares tan exóticos como las Maldivas o Dubai aunque siempre que puede vuelve a Salamanca para disfrutar de su familia, sobre todo, en las fechas más destacadas.

Estudió el grado de Enfermería en la Universidad de Salamanca hasta que en 2015 finalmente se graduó. Ahora es CEO de una clínica dermoestética. Mientras estudiaba ya trabajaba de azafata, modelo e incluso de figurante en la serie 'Velvet'. Amante de los animales y de su trabajo, la modelo vive el deporte y confiesa ser una apasionada de las nuevas experiencias.

Dos años desde su divorcio

Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación el 12 de marzo de 2021 y desde entonces se han dejado ver juntos en diversas ocasiones. De hecho, el pasado mes de mayo celebraron en familia el 40 cumpleaños del ex portero e incluso han llegado a coincidir en una boda de unos amigos. Ambos guardan una bonita relación de amistad e incluso le hacía una bonita felicitación a su ex mujer por su cumpleaños.