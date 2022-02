¿Tiene nueva novia Iker Casillas? El ex jugador de fútbol se ha pronunciado tras los rumores de una nueva relación con una influencer muy conocida de nuestro país. La joven se llama Rocío Osorno, es sevillana, influencer de moda y diseñadora. Estos rumores han llenado las horas en televisión e Iker ha querido pronunciarse sobre ese nuevo supuesto romance.

Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación el 12 de marzo de 2021 y desde entonces se han dejado ver juntos en diversas ocasiones. De hecho, el pasado mes de mayo celebraron en familia el 40 cumpleaños del ex portero e incluso han llegado a coincidir en una boda de unos amigos. Ambos guardan una bonita relación de amistad e incluso le hacía una bonita felicitación a su ex mujer por su cumpleaños.

Horas después de que se sospechase sobre una nueva relación del ex jugador de fútbol, era él mismo el que se pronunciaba zanjando todos los rumores. En su cuenta de twitter, Iker Casillas ha escrito un "Ave María Purísima", dejando claro que no está de acuerdo con lo que se rumorea, incluso cree que es una locura. La frase también está acompañada por un emoji en el que muestra a un joven echándose las manos a la cabeza.

Desde el plató del Fresh, Alba Carrillo ha asegurado que el deportista se lo ha negado a su gente: "Él lo está negando en su entorno más cercano", pero para algunos el tuit de Iker no sería una negación en toda regla y algún tipo de relación tendría con la influencer.

