Amaia Montero ha reaparecido. La cantante ha vuelto a dar señales de vida después de seis meses desaparecida en pleno proceso de recuperación tras un cuadro grave de ansiedad. Un tiempo en el que todo el mundo se ha volcado para conocer cómo se encontraba y cómo ha podido ir recuperándose de su situación que la llevó incluso a ser ingresada en el hospital. Ahora, parece que la ex integrante de La oreja de Van Gohg se está recuperando, apoyándose en Miley Cyrus, y que ha vuelto a tener conexión con sus redes sociales, algo que había dejado de lado durante este periodo de recuperación.

Así al menos lo ha dejado ver publicando una story con una fotografía en la que se la puede ver feliz, sonriente, disfrutando de un momento de ocio y con la banda sonora de 'Friends' de fondo: "I'll be there for you", es decir "estaré ahí para ti". Una música muy reveladora teniendo en cuenta con quién aparece en la imagen: Gonzalo Miró.

Instagram

Precisamente Gonzalo Miró ha sido, a pesar de reconocer entre risas que no era el portavoz de su ex novia, de dar a conocer cómo evolucionaba el estado de la cantante desde que en Navidad dio aquella voz de alarma con la publicación de varias imágenes preocupantes en Instagram. Una actualización a la que todos sus seguidores han permanecido atentos para saber cómo estaba. "Cada vez queda menos", decía casualmente hace unos días el periodista quien aseguraba que había estado hablando con ella y la veía muy recuperada.

Con esta imagen han sido muchos los que han aplaudido que la cantante comience a estar recuperada: "Nos quedamos con la alegría de verte feliz", aseguraban en las redes sociales haciendo referencia a uno de sus temas.