Desde que ingresó en la Clínica Universitaria de Navarra por "un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco", Amaia Montero ha preferido apartarse de su vida pública para recuperarse al 100%. El mes pasado reaparecía en sus redes sociales muy sonriente empapándose de toda la calma que ofrece el mar y ahora lo ha vuelto a hacer con un claro mensaje.En esta segunda aparición, la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' se ha apoyado en la cantante Miley Cyrus y en su nueva canción Flowers, que está rompiendo récords en diferentes plataformas. Amaia aparece en una foto en blanco y negro de cuando era bastante más joven, resaltando la letra de la canción "Yo me puedo comprar flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entenderías. Me puedo sacar a bailar y sostener mi propia mano. Puedo quererme mejor".

Con esta mensaje, la cantante irunesa estaría enviando un mensaje de amor propio, de la importancia de quererse a uno mismo aunque otros quieran pasar por encima de ti. Una pequeña reaparición a la espera de que la recuperación sea plena, algo que según su entorno va poco a poco, pero avanzando. "Hola, Kiko. Hoy he visto el programa y me ha encantado lo que has dicho. Porque además es la verdad. Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo. Muchísimas gracias por tus palabras porque me he emocionado mucho", le comentaba hace poco la artista a Kiko Hernández