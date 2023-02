Después de cuatro meses, la situación de salud de Amaia Montero sigue siendo un poco de preocupación. Los mensajes de alerta que publicó en las redes sociales dejaron a todo el mundo pendiente de cómo se encontraba la cantante quien llegó a confesar que se encontraba "destruida". “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida”, escribía en una imagen en la que se la veía totalmente demacrada. Un mensaje de atención que hizo que todo el mundo se volcara con ella brindándole ayuda.

Desde ese momento, las noticias sobre la salud de Amaia Montero han sido muy escasas y difundidas con cuentagotas por lo que cualquier novedad sobre su estado es bien recibida por sus seguidores. Y es que la propia Amaia está separada por completo de sus redes sociales en las que apenas ha publicado novedades desde aquella llamada de atención y su reaparición posterior intentando calmar a todos.

Jesus Briones

Después de que su familia hablara del estado de salud de la cantante, ahora ha sido su expareja y amigo, Gonzalo Miró, quien ha compartido la última hora sobre su estado, novedades que muestran la buena relación que hay entre ellos y que gustarán a sus seguidores.

El ex concursante de MasterChef Celebrity ha aprovechado el anuncio de que será jurado del Festival de Málaga 2023, para dar a conocer que la situación de Amaia es prometedora: “Amaia está mejor y pronto volveremos a ver su mejor versión, afortunadamente”, ha sentenciado con una sonrisa en los labios el que fuera su novio asegurando que la cantante "tiene ganas de volver". “La quiero mucho y tiene mucha fuerza. El hecho de no haber pasado por su mejor momento, nos puede pasar a cualquiera”, ha dejado claro Gonzalo.