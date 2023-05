No cabe duda de que el actor Fernando Tejero disfruta, a día de hoy, de una carrera brillante y respetada entre crítica y espectadores, pero toda la gloria que le rodea no siempre fue así. En varias ocasiones ha confesado que sufrió acoso escolar de pequeño, especialmente por ser homosexual, y tampoco tuvo reparo hace unos meses en revelar que tuvo que ir a terapia y consumir antidepresivos por el estrés excesivo de su trabajo, que le llevaron a una depresión. Ahora, sin embargo, ha querido ir más allá, y en una entrevista que concedía recientemente al programa 'La ventana', presentado por Carles Francino en la Cadena Ser, revelaba que su infancia estuvo marcada por unos abusos sexuales de los que nunca antes había hablado.



En una conversación de lo más distendida, Fernando se abría cada vez más hasta hablar de su niñez, que no fue nada fácil cuando se tuvo que ir a vivir con sus tías: "Es por estas cosas absurdas que se hacían en el sur. Yo fui un niño prestado y ahí sufro un abandono. No culpo a mis padres porque ellos no son conscientes de lo que eso iba a suponer para mí a la larga", empezaba contando. Sin embargo, cuando su tía fallece de cáncer, él tuvo que volver a casa de sus padres, lo que sintió como un nuevo abandono: "Me ha pasado factura a lo largo de los años y que me sigue pasando. Uno porque está con psicólogos y terapias, y hace lo imposible por llevar esta vida lo mejor posible, pero mi infancia y adolescencia es para escribir una película", decía sacando su particular sentido del humor. Sin embargo, su confesión más fuerte y personal estaba aún por llegar.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Yo viví una época jodida, muy jodida. Yo viví diez años de Franco, la Transición, y yo no era yo hasta que llegué a Madrid porque era homosexual. De pequeño es verdad que yo tenía mucha pluma, y ya me insultaban, me llamaban maricón... me llamaban de todo. Además, abusaron de mí sexualmente", decía, dejando a sus interlocutores de piedra. Muy emocionado, revelaba que era "la primera vez" que contaba este episodio de su vida de cuando tenía unos 14 años. "Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo. Y claro, yo no quería aceptarme tampoco por la sociedad, por mi familia... Entonces, yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy y tartamudeo por no poder expresarme tal cual era", añadía con claro dolor en su voz.

La Cadena SER

Fernando no podía evitar emocionarse al hablar de esta parte tan oscura de su vida, aunque seguramente no será lo único que conozcamos de ella, y es que podremos ver a Fernando muy pronto en el nuevo programa de Albert Espinosa en La Sexta 'El camino a casa'. Desde la organización del mismo ya se ha revelado que el capítulo de Tejero será "el mas duro" de la temporada.