Fernando Tejero ha ofrecido una de sus entrevistas más sinceras a , la reconocida marca sueca de bienestar sexual y juguetería erótica de lujo. El actor se ha abierto en canal para hablar de lo mucho que le costó aceptar que era homosexual. "He sufrido bullying en el colegio por ser homosexual y tener 'pluma'. Incluso mis hermanos me llamaban 'marica'", ha confesado reconociendo que esta situación le llevó a no querer aceptar que él era gay. Tanto es así que incluso se llegó a replantear la idea de ocultarlo toda la vida. Los 55 actores más guapos de España.

"Llegué a plantearme ocultar mi orientación sexual toda la vida, e incluso casarme con una mujer y tener hijos porque no me aceptaba. Parte de mi familia e incluso algunos conocidos me aceptaron por ser una persona conocida", ha desvelado recordando lo duro que fue para él poder llegar a aceptarse tal y como era.

De hecho, ha reconocido que la mala experiencia que vivió por intentar ocultar quién era le ha llevado a sufrir ahora una serie de consecuencias. "A día de hoy, según qué situación tartamudeo como consecuencia del bullying que sufrí. De hecho, hoy tengo la voz grave porque llegué hasta el punto de fingirla para quitarme la voz afeminada que tenía", ha desvelado dejando claro que en redes sociales también recibió alguna que otra recriminación por hacer pública su homosexualidad. "La gente me comentaba que se les había caído un mito".

Una situación límite que le llevó incluso a tener depresión por ocultarlo y fingir ser quien no era. "Esperaba un milagro para dejar de ser como soy, pensaba que estaba haciendo algo mal y que me iban a juzgar eternamente, hasta que finalmente me dejó de importar la opinión de la gente y me acepté a mi mismo", ha afirmado.

Ahora, ha querido sincerarse con LELO para así poder ayudar a otras personas que puedan estar en su misma situación. Una entrevista que forma parte de la iniciativa 'It’s never too late', con la que se pretende visibilizar la libertad y diversidad sexual a partir de los 40. Un proyecto en el que también han participado otros famosos con sus testimonios.

