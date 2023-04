La Sexta apuesta por un nuevo formato para el prime time. El camino a casa une la ternura, la emoción y los recuerdos en un viaje único que no dejará indiferente a ninguno de sus protagonistas. El programa presentado y creado por Albert Espinosa (Pulseras rojas, Los espabilados) se estrena el jueves 4 de mayo. También estará disponible en ATRESplayer PREMIUM y fuera de España podrá seguirse en Atresplayer Internacional.

En cada entrega de esta producción de Atresmedia Televisión en colaboración con 7 y Acción se contará con un invitado famoso que recorrerá junto a Albert Espinosa el camino que hacía desde su colegio hasta la casa en la que vivía cuando era un niño. Rostros del mundo de la música, el cine, la televisión y el deporte acompañarán al escritor en un viaje emocional en el que se tendrán que dejar llevar por los sentimientos y la emoción. Será una oportunidad única para ver a todos esos famosos como nunca los habíamos visto.

Recordar esos momentos que les han marcado para siempre y hacerlo caminando por las calles de las localidades natales de estos celebrities será el hilo conductor de este formato en el que Espinosa se convertirá en el confidente de todos ellos. Un emocionante paseo en el que cada protagonista nos sorprenderá al volver a ser el niño que en su día fue. Será un absoluto reencuentro con su niñez, con sus orígenes y con sus vivencias más puras. Por fin sabremos de donde vienen porque para conocer a alguien, no hay mejor manera que entender como era de niño. Será un formato en el que las emociones están a flor de piel y en el que todos sus protagonistas sorprenderán con increíbles descubrimientos personales.

El camino a casa: los famosos invitados por Albert Espinosa en el programa de La Sexta

El conocido torero Jesulín de Ubrique (El Desafío, Masterchef Celebrity 8) será uno de los famosos que viajará hasta sus orígenes junto a Albert Espinosa. Veremos al diestro más emocionado que nunca, sin poder evitar derrumbarse al volver a la que en su día fue su casa en Ubrique, que ahora está en ruinas. Por su parte, la cantante Rosa López (El Desafío, Mira quién baila) ajustará cuentas de su pasado volviendo al barrio de Granada del que renegó para entrar en un conocido talent show, que posteriormente ganó.

Por otro lado, el reconocido actor Fernando Tejero (La que se avecina, El Continental) revivirá los pasos de una infancia que estuvo marcada en Córdoba por el sentimiento de rechazo, mientras que la atleta Ana Peleteiro (El Desafío) convertirá en fuerza el bullying que sufrió siendo tan solo una niña en A Coruña. Conoceremos cómo transformó ese dolor en el tesón que ahora tiene esta medallista olímpica. También estará en El camino a casa Pocholo Martínez Bordiú (Hotel Glam, Aventura en África), que volverá después de 40 años a encontrarse con sus viejos amigos de su salvaje infancia acomodada Marbella de los años 70.

Y finalmente, completa la lista el galardonado intérprete Luis Tosar (Los favoritos de Midas, Relatos con-fin-a-dos). El actor se emocionará al convertirse de nuevo en aquel chaval que soñaba que el Lugo de los 80 era Nueva York.