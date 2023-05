Charlar con Juan Ramón Lucas es una gozada porque no elude ningún tema, ni personal ni profesional. Extrovertido como es, se encuentra en un momento en que lo importante para él es dar importancia a las cosas que la tienen, como la salud. Y relacionada con la salud está la campaña de GAES que ahora protagoniza y que busca normalizar la existencia de la pérdida del oído y motivar a los espectadores a revisar su audición cuando noten las primeras señales de deterioro. Centrado en la calidad de vida, Juna Ramón adora vivir en el campo, el disfrute junto a su pareja de tantos años -Sandra Ibarra- y de sus hijos y, por supuesto, de su Asturias querida, donde pasa temporadas disfrutando de sus caballos, del aire puro, los amigos y de la vida.



Tras las interesantes y sinceras entrevistas que nos han concedido recientemente Ana Rosa Quintana, Niña Pastori o Víctor Manuel, el periodista Juan Ramón Lucas ha querido pasar por nuestras páginas para hablar de su parte más íntima y personal. En el norte ha vuelto encontrar, valga la redundancia, su norte, y es que tras abandonar Madrid está en una época muy bonita: "Estoy en una etapa nueva de mi profesión, alejado del rugido diario de la actualidad, organizándome de otra forma, con un trabajo si quieres más creativo, aunque siga pegado a las noticias. Una etapa que es parte del camino, pero que no quiero que sea la última de mi vida profesional, porque quiero seguir presente pero escribiendo hasta el día que no me pueda levantar", nos ha contado, y es que ha descubierto que hay vida fuera de las ondas: "De eso me di cuenta hace mucho tiempo, porque hay dos acontecimientos en mi vida que han contribuido a que piense así: el nacimiento de mis hijos y la relación con Sandra, con la que voy a cumplir 19 años que estamos juntos", relata orgulloso.

Juan Ramón siempre ha sido un hombre familiar, pero también con la cabeza muy metida en el trabajo, y fue precisamente su mujer quien le ayudó a sacarla: "Sandra ha reorientado mi atención, mi esfuerzo, mi conciencia hacia temas de salud de una forma notable. Ese ha sido uno de los motivos que me hizo ver que hay otras cosas además de la radio, la televisión, y todo eso", reconoce. Además, le ha dado por hacer deporte y cuidar sus horas de sueño: "He descubierto que el ejercicio físico, el deporte, todas las cosas que te hacen sentir mejor, ensanchan tu vida, porque tomas conciencia de lo importante que es tu salud".

A pesar de eso, a Juan Ramón ya no le pesa reconocer que, a sus 64 años, le empiezan las limitaciones, y aunque está perfectamente ágil físicamente y hasta sigue montando a caballo, su oído sí se ha resentido: "Los caballos se comunican conmigo a través de gestos y algunos sonidos muy leves. Uno de esos días les escuchaba mejor porque me había dado cuenta de que tengo algunos problemas que tienen que ver con la edad, o con un trabajo determinado, que se resuelven si intentas remediarlo". "¿Tantos años en las ondas le ha afectado a la audición?", queremos saber. "Por supuesto, por eso llevo unos audífonos casi invisibles", nos cuenta.

Centrado en su salud mental

Consciente de que hay que cuidarse por dentro y por fuera, Juan Ramón reconoce también que ha visto grandes beneficios en ir al psicólogo, al que acude asiduamente, y nos responde sin tapujos a por qué cree que está mal visto cuidar esa parte de nosotros: "Tiene que ver con nuestra cultura. Si confiesas que acudes a un psiquiatra o psicólogo, das una imagen de alguien alterado, que daña el concepto que los demás puedan tener de ti. Yo voy al psicólogo por lo mismo que medito, para entender algunas cosas que me alteran y no sé la razón".

