Escribió Antonio Machado en uno de sus poemas: Caminante no hay camino/ Se hace camino al andar…. Es lo que lleva haciendo desde que tenía cuatro años Niña Pastori, hasta convertirse en una de las voces del flamenco más conocidas y prestigiosas de nuestro país. Ganadora de cuatro Grammys, vuelve con un nuevo álbum, que según los expertos, está a la altura del mito, titulado: 'Camino'. "En mis discos siempre aparece la palabra “camino”, porque de eso se trata, de hacer el camino. Yo nunca me he puesto metas, tengo un amor y una ilusión por la música que es lo mejor de mí como artista. Cada día quiero mejorar y ser mejor. Es sano y bueno para tu profesión. Me considero muy disfrutona, de disfrutar los momentos buenos, que son los que te marcan el camino", dice.

"Siempre he sentido el apoyo de mis hermanos y mi familia"

Niña Pastori empezó en la música con cuatro años y, con ocho, se presentó a su primer concurso de cante que ganó y reconoce que siempre ha sentido el apoyo de toda su familia, incluido su padre que es militar. "Cuando yo empecé, me apoyaron todos. Tengo cuatro hermanos mayores, siempre he sentido ese apoyo de mis hermanos y de mi familia" y habla de la especial relación que tiene con Alejandro Sanz o Malú. "Con Alejandro, imagínate, he tenido una relación muy bonita, casi de familia, porque es muy generoso, muy buen tío. Desde el primer disco estuvo siempre ahí, conmigo. Igual que Malú, una persona muy linda, buena compañera, muy buena amiga", añade.

Niña Pastori tiene cuatro premios Grammy pero les da la importancia justa. "Recibirlos ha sido muy gratificante porque te sientes querida por la gente de la industria, y eso es muy agradable, muy gratificante, porque quienes te los conceden son cantantes, músicos, artistas; le dan el valor a lo que tú haces con esfuerzo, cariño y trabajo. Yo le doy a las cosas la importancia que tienen. En casa me han enseñado que, si me va bien en mi trabajo y mi profesión, ya está", cuenta y revela que lleva bien la fama. "La he llevado bien porque me ha ido muy bien en mi trabajo, y eso lo valoro muchísimo. Doy las gracias todos los días por poder vivir de esto, lo que me permite realizarme como persona y, cuando tengo que desahogarme, lo hago a través de mis canciones. Tengo facilidad para desconectar" y nos cuenta el papel de su marido, Chaboli, en su vida. "Él es el productor y le resulta más fácil pasar desapercibido porque se pasa la vida en el estudio, pensando sus canciones, y cuando acaba, acaba malo porque no sabe parar. Con 'Camino' hemos pasado dos años trabajando, y cuando estuvo terminado, tuvo una bajada de defensas brutal. A mí me afecta físicamente menos porque estoy tiempo con mis niñas, pero él no, él se pasa horas y horas trabajando en el estudio", reconoce.

Niña Pastori y Chaboli son padres de dos hijas, María y Pastora, y, aunque intenta darles lo mejor, quiere que sepan y valoren lo que cuesta todo. "Trabajar por las cosas que te gustan, y que la familia es lo primero, y que es importante que estemos todos muy unidos. Y a respetar la individualidad porque, aunque estemos juntos, cada uno debe tener su propia parcela de vida. Nosotros estamos juntos, pero cada uno tenemos nuestra vida y nadie se mete en la vida de nadie" y cuenta que, cuando acaba el colegio, las niñas se van con ella de gira. "Ya se han acostumbrado y se lo pasan en grande" cuenta, aunque de momento, no parece que vayan a seguir sus pasos.

María, todavía no ha mostrado predilección ni por la música ni por la escritura" y revela que el secreto de su relación es el respeto. "Siempre hemos tenido mucho respeto por lo que hacemos, y siempre me ha respetado mis parcelas, y yo a él las suyas. Es importante para mí que tenga su espacio para que él decida lo que vamos a hacer porque tiene más conocimiento que yo en temas musicales. Y nos va muy bien así", asegura.

Su foto favorita

"Esta foto me tiene loca. Son mis hijas, Pastora, la mayor, y María, la pequeña. Están preciosas", dica Niña Pastori sobre su imagen.