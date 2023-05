A Tamara Falcó no se le cae la casa encima, y es que si hay algo que a la hija de Isabel Preysler le gusta es estar fuera de casa, y si puede ser de viaje en otro país, mejor que mejor, como ha hecho estos días previos a su boda. A pesar de que la marquesa de Griñón está 'a full' con los preparativos de su enlace, parece que a ella nada le estresa, y es que cuando debería estar atacada, como cualquier otra novia, al ver que se acerca la fecha y tiene que salir todo perfecto, la estrella de Netflix ha organizado una escapada con su chico, Íñigo Onieva, para liberar tensiones y celebrar su compromiso... y se han ido nada menos que a la idílica París.



La Ciudad del Amor les esperaba con los brazos abiertos, y es que ya en las primeras horas tras su llegada se han pegado una buena 'pateada': han visitado el Musée d'Orsay, la Place Vendôme, se han ido de tiendas por la lujosa avenida de los Campos Elíseos y la galería 24 Sévres, han paseado cerca de la torre Eiffel y por las orillas del Sena, han disfrutado de las maravillosas vistas desde el mirador de Montmartre... y, por supuesto, y como ya es habitual en todos sus viajes de pareja, ambos han degustado la cocina tradicional del país en famosos restaurantes como el Café de Flore, L'Avenue o los restaurantes Lapérouse o Le Colibri. Y todo ello teniendo en cuenta las largas distancias que separan todo en París. ¡Ya casi que han hecho deporte para el resto del mes!

Instagram

Instagram

Muchos de sus seguidores ya le han preguntado a Tamara en su nueva publicación de Instagram, donde ha compartido un 'reel' donde se pueden ver rápidamente todas las fotos que ha hecho del viaje, que qué va a dejar para su luna de miel si ya ha visitado medio mundo, y aunque eso es todavía un secreto, tienen algo de razón: ya les hemos visto disfrutar de su reciente viaje a Indonesia, una escapada de lujo al Polo Norte y también de una visita exprés a Praga a principios de año, y no tiene pinta de que vayan a parar. Mientras puedan ¡que disfruten!

