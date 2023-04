Apenas quedan unos meses para que sea el gran día de la boda de Tamara Falcó y aunque ya está cerrado mucho como la despedida de soltero de Íñigo o la fecha de la fiesta de pedida, aún tiene muchos detalles que pincelar antes de poder decir que está todo listo. Tamara está llevando la batuta de todos los preparativos mano a mano con su prometido, Íñigo Onieva, con quien Ana Boyer ha confesado que se la ve muy enamorada y feliz a pesar de los altibajos de la pareja. "La estamos viendo complemente feliz y encantada”, ha asegurado en un evento en España.

Ana ha sido la única que ha comentado, tras haber estado presente, la primera puesta del vestido de bodas de su hermana, sobre el que ha dado su opinión aunque también ha destacado que le falta algo esencial de vestido: la tela. Así lo ha relatado el periodista Dani Carande en 'Y ahora Sonsoles' donde ha revelado una de las grandes ausencias que habrá en el enlace y que ha sorprendido a todos.

Antena3

A falta de saber si Boris Izaguirre está invitado, una persona muy allegada a Tamara podría haber anunciado ya su ausencia. "Quien no va a ir porque no ha ido a ninguna boda de sus hermanos es Enrique Iglesias", confesaba Carande quien ha recordado que no acudió a la boda de Julio José primero, tampoco a la de su hermana Ana porque los mellizos estaban a punto de nacer, y todo indica que tampoco irá a la de Tamara. Una ausencia que podría doler a la marquesa de Griñón puesto que tiene una gran relación con su hermano Enrique.

Además, el periodista ha revelado que, entre todos los detalles de la boda hay algo esencial que también le está dando quebraderos de cabeza a la novia: las alianzas. "Todo el mundo se las quiere regalar y no sabe cuál elegir", ha asegurado Carande, un detalle que ha sorprendido a Sonsoles puesto que "todas son muy iguales". "Teniendo en cuenta cómo ha sido el de pedida...", ha apuntado el periodista.