Jesulín de Ubrique ha regresado a la televisión por la puerta grande. Tras varios años alejados de la pequeña pantalla, el torero participó en 2022 en 'El Desafío' (Antena 3) y ahora hará doblete en televisión. Por un lado, será el protagonista de la primera entrega de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' (Telecinco). Y por otro, estrena en La Sexta 'El camino a casa', un programa conducido por Albert Espinosa en el que recorrerá los lugares más importantes de su infancia. Para presentar este proyecto, Jesulín visitó 'El Hormiguero'. Hubo momentos emotivos, en los que el torero se emocionó al recordar algunas escenas del programa. "Me he emocionado muchísimo y me ha traído recuerdos imborrables de mi vida. Fui muy feliz en esa época de mi vida", rememoró el invitado. Pero también hubo tiempo para las risas y las confesiones, algunas de ellas subidas de tono.

Pablo Motos con Jesulín de Ubrique y Albert Espinosa en ’El Hormiguero’. Carlos Lopez ALvarez

Las famosas hormigas Trancas y Barrancas pusieron al marido de María José Campanario entre la espada y la pared, sacando a la luz sus secretos íntimos. Uno de ellos dejó sin palabras a Pablo Motos y es que Jesulín confesó dormir desnudo y con una almohada entre sus piernas. "Tengo claro que con pijama o gayumbos me siento trabado y yo en la cama quiero estar totalmente liberado. Me gusta dormir desnudo, agarrado a la almohada y espatarrado", explicó el ex de Belén Esteban. El de Ubrique no habló de ella en el programa pero la de Paracuellos sí le ha mandado un recadito a través de 'Sálvame': "Miguel Marcos Martín que ha sido el verdadero padre de mi hija".

Jesulín también también ha desvelado algunas de sus supersticiones, como que si ve un zorro se tocas sus partes íntimas. "Las alimañas y concretamente esa... no lo nombro porque sino voy a tener que tocarme y...", dijo el torero, provocando la risa del presentador.