Marta Peñate ha tenido que ser operada por un problema de salud que le está trayendo más dolores de cabeza de los que esperaba, y es que la colaboradora, que ya contó que estaba "de muchos médicos" en las últimas semanas, ahora ha querido sentarse para contar qué es lo que le está pasando, y lo cierto es que ha vivido este problema con bastante angustia, sobre todo desde que casi se desangra en medio de las instalaciones de Telecinco.



La novia de Tony Spina se ha sincerado en su canal de mtmad sobre este bache de salud. Ha recordado que tiene dos cuellos de útero, pero cuando se lo descubrieron y le fueron a hacer pruebas por su proceso de fertilidad, descubrieron que había unas "células anormales" en el segundo cérvix que debían quitarle y que se habían desarrollado por culpa del virus del papiloma humano, sobre el que ha querido evitar preocupaciones: "Es un virus que tienen el 80% de las mujeres, y no pasa nada: a algunas se les desarrolla y a otras no. En mi caso lo tenía bastante desarrollado, en nivel 2", ha contado, y es que si lo hace sin control, a la larga puede provocar uno de los cánceres más comunes en mujeres, el de cuello de útero.

Mediaset

Tras pasar por quirófano para eliminar esas células, llegó la peor parte: "Llegué un miércoles a las 8 de la mañana a Telecinco para grabar unas cosas, pedí ir a tomarme un café antes de pasar por maquillaje y cuando me fui a mirar tenía una mancha de sangre por todo el pantalón", ha contado todavía con el susto en el cuerpo. "La azafata se quedó blanca. Fui al baño a limpiarme y vi que seguía soltando sangre. Pude perder como un litro de sangre, sin exagerar. Yo tengo una regla bastante fuerte y eso era como 8 reglas juntas", añadía también. Tras ponerse una compresa y limpiarse, creyó que la hemorragia había parado, pero al volver a caminar siguió chorreando.

Rápidamente la vio el médico de Mediaset, que la mandó en seguida a urgencias en una ambulancia. "Me llevaron a mi hospital donde está mi ginecóloga, que es la que conoce todo mi historial, y allí estuve como 6 horas en observación en las que me hicieron un taponamiento y me hicieron una analítica por si me faltaba sangre". Tras conseguir parar el sangrado, le dieron el alta con reposo absoluto, ya que todo parece indicar que la sangre provenía de la biopsia que le habían realizado, y que no había llegado a cicatrizar bien.

Mediaset

El consejo de Marta Peñate con sus seguidoras

Más allá del susto, la colaboradora ha querido ponerse seria también unos segundos con sus followers, especialmente mujeres: "Yo soy una persona que cada 8 ó 9 meses me hago una citología, no espero ni al año, y de verdad, no sabéis la cantidad de problemas como este que os podéis evitar yendo a hacérosla una vez al año", ha recomendado.