Marta Peñate está pasando por un momento complicado desde que decidió ser madre junto a Tony Spina mediante fecundación in vitro y en su nuevo capítulo de Mtmad ha confesado que debe operarse. La canaria anunció en 2022 su deseo por la maternidad: "Nunca he tenido una pareja con la que me viera 100% como para decir 'quiero ser madre', porque siempre encontraba 'taras' en mis ex... pero con Tony, de repente, no me preguntéis cómo, se me encendió la luz de ser madre, y tengo ya súper asumido en mi mente que (el bebé) tiene que tener mi nariz, mi boca, mis orejas... pero los ojos de Tony", expresaba pero el proceso está siendo más dificil de lo esperado y ahora tiene que ser intervenida.

"No quiero hacer mucho hincapié. Voy a contarlo por encima porque la verdad que he estado un poco desaparecida por Instagram", ha dicho refiriéndose a los cinco días que estuvo sin publicar nada en sus redes sociales. Según ha explicado, la canaria desapareció "porque está de muchos médicos" desde que quiere quedarse embarazada y ha desvelado que dentro de dos semanas le harán "una mini intervención": "No quiero contarlo, quiero que me respetéis, que entendáis que yo no quiero contarlo", ha señalado la influencer con un gran vestidor.

Marta Peñate Instagram

Marta Peñata ha comentado a sus seguidores que "le han encontrado algo" que "no es malo" pero que puede "llegar a serlo": "El 13 de abril me lo hacen para quitarme esto que me han encontrado. Es una 'chorrada' de intervención, estaré como 40 minutos en quirófano", ha relatado. Además, ha dicho que nos cuenta esto porque estará más ausente en sus redes.

"Con un láser van a quitarme ciertas células para que en un futuro no sea malo. Pero no quiere decir sea malo ya, simplemente se están anticipando a que eso pueda ser malo", cuenta. Por esta razón matiza que "respetemos el que no quiera contarlo", concluye.