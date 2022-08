Marta Peñate ha vuelto a su canal de mtmad, y ha sido muy clara: como ya no le pueden echar de 'Supervivientes', ¡ha decidido contarlo TODO! La ex concursante del reality, en el que quedó en segundo lugar -sólo por detrás del ganador, Alejandro Nieto-, ha querido responder a todas las preguntas de sus seguidores... y algo más, porque también ha tenido tiempo para cargar contra algunas personas, como Marina García.



La joven ha confesado que llegó a Honduras pensando que el reality era una pantomima y que tras las cámaras pasaban cosas muy diferentes a lo que se ve delante de ellas... pero no: ni les daban comida, ni podían tener contacto con sus familias ni, por supuesto, tenían nada de lujos. El reality hace honor a su nombre, y es que ni siquiera tienen cortauñas (sólo podían limarlas con piedras) ni ducha: "Teníamos un jabón con el que lavarnos, pero lo teníamos que hacer en el mar... así que cuando salías te quedabas salada", ha confesado justo antes de aclarar que, aunque ella lo hacía fuera, algunos compañeros hacían sus necesidades en el agua. Sí, el mismo agua en el que luego debían ducharse...

Telecinco

¿Y la comida? Lo único que les daban era el desayuno, por el que a veces ha habido drama en el reparto: "A lo mejor venían 7 salchichas y éramos 8", ha recordado, a la vez que ha confesado que intentó robar comida pero el lugar donde la guardan estaba protegida por un hondureño que no dejaba pasar a nadie. "Sé de otros compañeros que lo han intentado y no han podido". Por supuesto, ha explicado que también tienen médico, como el que le atendió a ella después de sufrir una intoxicación, o que les proporcionan protección solar.

Telecinco

Marta también ha contado que hacía algo que no estaba permitido: "Yo soy muy dada a las infecciones, así que cogía agua de beber y me lavaba mis partes". Por no tener, no tenían ni un cepillo de dientes en condiciones: "Eran de madera", ha confesado, mientras que también ha puesto en tela de juicio que los concursantes hombres se dejaran la barba, porque todos recibían una cuchilla en su pack: "Creo que era para dar más pena y hacer ver que eran supervivientes más reales", ha dicho sin cortarse.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las grandes decepciones de Marta Peñate en 'Supervivientes'

La ex superviviente no ha escondido que a día de hoy no tiene muy buena relación con algunos de sus compañeros de edición, como Mariana Rodríguez o Charo Vega. Tampoco con Tania Medina, aunque ha reconocido que con su novio, Alejandro Nieto, sí: "Si quiero tenerlo como amigo, tengo que respetar a su novia", ha contado. También se ha mostrado muy agradecida con personas de fuera como Steisy, Lola Mencía, Fani, Albert Álvarez, Mahi Masegosa o Cristina Porta que le han brindado mucho apoyo, pero quien más le ha decepcionado ha sido Marina García.

Telecinco

"Tony le escribió para pedirle que pusiera algo en sus redes y le dijo que no porque ella ahora es influencer, pero tampoco creo que le hiciera mucho daño en cuanto a marcas, como Melyssa (Pinto), que sí tiene marcas importantes y el tema de la televisión le puede afectar, pero de Marina no me lo esperaba. Creo que le apoyé muchísimo en 'La última tentación', le contaba todo, he estado ahí para ella... pero es que al salir tampoco he recibido ni un mensaje dándome la enhorabuena por el concurso. Podría pensar que se le ha olvidado... pero no me manda el mensaje a mí, pero sí a Alejandro Nieto. Creo que es la mayor decepción que me he llevado".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io