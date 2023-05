La tinerfeña Corina Mrazek ha sido coronada este fin de semana como Miss World España 2023 imponiéndose entre las 52 candidatas. Un honor que ha tenido en su propia provincia y es que esta edición se ha celebrado en Los Realejos (Tenerife), algo que además de ser un orgullo para esta tripulante de cabina, ha sido un foco añadido de presión: "estaba super tensa, es la presión de estar en tu provincia, en tu pueblo, muchísima gente apoyándote... la responsabilidad es muy grande", ha confesado tras el evento.

"Estoy súper emocionada con un gran cúmulo de emociones pero muy feliz. Sabía que era favorita pero siempre preferí pensar en negativo antes de confiarme y llevarme un chasco", confesaba Mrazek, graduada en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Sin duda, se trata de un gran logro pues ahora esta joven de 22 años representará a España en el certamen de Miss Mundo.

Durante la gala, la joven ha confesado que intentaba buscar a su familia entre el público "pero no quería fijarme mucho en ellos porque sino era peor", y es que todo el pueblo de Los Realejos se ha volcado con la celebración del certamen, y más con su representante. Aunque si hubo un momento mágico fue el abrazo con su madre aún sobre el escenario. "Me ha dicho 'te amo, eres muy fuerte, mira lo que has conseguido'. Estaba llorando y super emocionada también. De los nervios, antes de la gala se tuvo que ir a urgencias y todo porque se puso enferma, no sé ni cómo vino".

Corina, que lucha por mantener una vida sana y equilibrada tanto en el ejercicio diario como en la dieta, se define como "una mujer constante, luchadora, auténtica, con mucha esencia" y con alta autoestima -"si no me quiero yo a mi misma, ¿quién me va a querer?"- pero "sobre todo apasionada" también en el amor, algo que achaca a su faceta de Aries que la indica que es "muy enamoradiza". De hecho, su corazón parece estar ocupado por una ilusión que, por ahora, prefiere guardarse para ella misma y que le ha apoyado en todo durante el concurso, por lo que se atreve a retar a la maldición de la corona. "A lo mejor vengo yo a romper esta maldición, ¿quién sabe?", bromea.

Pero este no ha sido su único apoyo, además de su madre, esta hija única se ha rodeado de sus compañeras de certamen, para las que se deshace en elogios: "Se pusieron super contentas cuando salí elegida y vinieron enseguida a abrazarme y mostrarme su apoyo".

Mirando al futuro, la tripulante de cabina nos ha confesado qué espera de esta coronación: "Espero sobre todo dejar a España en el lugar que se merece, seguir el camino de Mireia Lalaguna, el que está haciendo Paula Pérez, que me recuerden por ser una Miss que dejó a España en un lugar bien alto".

En cuanto a nivel personal, asegura que espera que le cambie la vida estando abierta a todas las ofertas que le lluevan en estos momentos, incluso en la moda donde tiene como referentes a la propia Mireia Lalaguna y Patricia Yurena, también tinerfeña.