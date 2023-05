Cuando el río suena... Maxi Iglesias podría haber comenzado una relación con una conocida cómica y presentadora de televisión. A principios de 2023 se comentó que el actor y la actriz Stepahine Cayo se habían dado una segunda oportunidad. Los actores se conocieron en las grabaciones de la película 'Hasta que nos volvamos a encontrar', y parece que la química traspasó la pantalla. Comenzaron a salir y lo dejaron en abril de 2022. Los rumores que apuntaban que estaban juntos de nuevo, pero nada más lejos de la realidad. El pasado 19 de abril, la actriz dijo en un evento que sólo eran amigos, que se llevaban bien pero no eran pareja. Y, según ha desvelado el periodista Germán González, en el programa de Mtmad 'En todas las salsas', Maxi Iglesias habría sido visto besándose con la presentadora de RTVE, Eva Soriano.

Gtres​

"El sábado 22 de abril, a las 3 de la mañana, exterior de una conocida discoteca de Madrid. Mis fuentes, serias, me dicen que ven a Maxi Iglesias morreándose supestamente con una conocida presentada que todos conocemos. Ella parecía triste y estaba todo el rato mirando para todos lados. Pendientes de que no les viesen, pero la gente ya había visto quiénes eran", ha dicho el periodista.

Ambos se siguen en redes sociales pero no se suelen dar likes a los post. Según Germán "para no dar pistas". Aunque hace algunos años, Eva hizo unas declaraciones que ahora cobran sentido. Siendo colaboradora de un programa dijo: "Me gusta mucho Maxi Iglesias, me lo pido yo para entrevistarle y a ver si surge algo".

Eva Soriano con Florentino Fernández, Chenoa y Leo Harlem en ’La noche D’. Cedida RTVE

El nombre de Eva Soriano sonó hace unas semanas cuando RTVE reveló su sueldo. El Portal de Transparencia de la cadena pública desveló que en 2022 la presentadora cobró 11.000 euros por cada emisión de 'La noche D', formato que heredó de Dani Rovira y que desapareció de la parrilla el pasado verano debido a sus bajas audiencias.