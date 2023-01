Kerem Bürsin llegó a España con Love is in the air y cautivó al público. Lo mismo le ha ocurrido alrededor del mundo con esa comedia romántica, donde trabajó junto a Hande Erçel, que se enamoraron perdidamente a raíz de ese trabajo aunque la relación solo duró un año. Con ese trabajo y su romántico idilio, el actor turco ha dado la vuelta al mundo. Pero no es la única serie que ha hecho.

Bürsin, que nació en Estambul el 4 de junio de 1987) es reconocido por su participación en otras series como Güneşi Beklerken (2013−2014) o Şeref Meselesi (2014−2015). Ha llegado a ganar el premio Seoul International Drama Award en 2017, convirtiéndose en el segundo actor turco en lograr este galardón.

A sus 12 años, se trasladó con su familia a Estados Unidos, donde vivió durante varios años. Ya entonces fue elegido como el mejor actor de teatro en una competencia de la escuela. Tras graduarse, se mudó a Boston y realizó una carrera en la Universidad en Emerson College de comunicaciones y marketing con especialización en relaciones públicas, además de introducirse ya en el mundo de la actuación, tomando algunas lecciones.



Kerem Bürsin comenzó a enfocar sus estudios en la actuación y se mudó a Los Ángeles, donde comenzó a actuar, recibiendo educación actoral de Carolyn Pickman y Eric Morris. Finalmente, fue descubierto por el famoso productor Roger Corman, lo que le llevó a participar en varias películas y anuncios. Debutó como actor en la película Thursday en 2006. Actuó en otros filmes americanos como Strawberry Melancholy (2007), Wendigo (2010) y Sharktopus (2010).

Más tarde, decidió trasladarse a su país para trabajar en televisión y fue en 2013 cuando formó parte con gran éxito de la serie de Güneşi Beklerken. A continuación obtuvo otros papeles principales en series como Bu Şehir Arkandan Gelecek (2017) o Muhteşem İkili (2018-2019). También ha realizado dos series de Internet como Yaşamayanlar (2018), en la cual fue co-productor y la serie Aynen Aynen (2020-2021).

En la actualidad, tiene su propia productora que prepara varias películas, series de televisión y series de internet. En una entrevista que dio para un medio español, manifestó que se estaba trabajando en la adaptación de un libro que tenía lugar en Turquía y España, pero que todavía no podía dar mucha información al respecto.