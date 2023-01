París y Roma ostentan la fama de ser las ciudades más románticas del mundo, pero aunque suene menos, Nueva York no se queda atrás. O al menos eso es lo que intentan demostrarnos Carrie, Miranda, Samantha y Charlotte, las cuatro protagonistas de Sex in the City, el libro de Candace Bushnell en que se basa la serie que en España se estrenó como Sexo en Nueva York. Los amoríos de estas cuatro treintañeras son motivo de risas y llantos, pero no solo nos engancha la trama, porque nadie pierde detalle de los looks de las cuatro, especialmente de los de Carrie, adicta a los zapatos.

Casi 20 años más tarde del final de la serie volvimos a reencontrarnos con tres de las protagonistas en And Just Like That, que alcanza próximamente la segunda temporada.