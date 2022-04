Stephanie Cayo, que ha posado como imagen de Rosa Clará, ha querido sincerarse confirmando su ruptura con Maxi Iglesias. Los actores se conocieron durante el rodaje de la película 'Hasta que nos volvamos a encontrar', donde pronto surgió la chispa entre ellos haciendo que el amor entre los dos traspasase la pantalla para convertirse en algo real. Una relación de la que no dudaban en presumir a través de sus redes sociales y que ahora ha llegado a su fin.

La actriz no ha dudado en hablar sobre su relación con el actor confesando que las cosas entre ellos no han salido como esperaban y por tanto han decidido tomar caminos por separado. "Ya no sigue pero la historia de amor sigue en la película y estamos muy contentos los dos de que nuestra historia haya podido traspasar tantos corazones". En cuanto a los motivos de su ruptura, Stephanie no ha querido entrar en detalles aunque sí que ha dejado claro que siguen manteniendo una buena relación a pesar de todo. "Esas cosas pasan, ¿no? Somos amigos, nos queremos mucho".

Lo cierto es que esta noticia se produce justo cuando comenzaban a surgir nuevos rumores que le relacionaban con el actor turco Kerem Bürsin, protagonista de series como 'Love is in the air', que hace poco sorprendió a todos presumiendo de su amistad con Antonio Banderas. Una situación sobre la que también ha querido pronunciarse dejando claro qué hay de cierto en todo ello. "Lo he conocido y me parece que es un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien", ha reconocido.

Sin embargo, lo que sí que tiene claro es que la parece "muy guapo". Lo cierto es que el actor ha conseguido conquistar a todos convirtiéndose en uno de los rostros más populares de la telenovela turca, levantando pasiones en cada lugar que visita.

Ahora que ya no está con Maxi Iglesias, la actriz no ha dudado en desvelar qué es lo que espera de un hombre y lo que más le llama la atención. "Me gustan los hombres inteligentes, y creo que tiene que ser un hombre que sepa qué es lo que quiere, que haya vivido muchas cosas y sea una persona madura que te va a sumar y te va a acompañar y se van a acompañar mutuamente. Es como un buen equipo", ha indicado. ¿Habrá encontrado en Kerem Bürsin todas estas características?

