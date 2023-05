Hace tiempo que no las veíamos juntas pero este miércoles 10 de mayo, Gloria Camila y Rocío Flores reaparecían en un photocall. En concreto las jóvenes eran una de las invitadas al gran evento de G'Vine, que presenta su campaña nueva 'El Vividor' de la mano de uno de los actores más reconocidos de nuestro país: Jaime Lorente. Sobre las 20:00h de la tarde, la hija de Ortega Cano y la hija de Rocío Carrasco se presentaban en Fitz Club como buenas influencer y nos actualizaban en el photocall sobre los cambios que han habido en sus vidas.

Tras una tarde divertidísima de compras por Madrid, tía y sobrina se han acercado al evento y parece que la vida les sonríe bastante. Rocío Flores nos contaba que le va estupendamente en redes y Gloria Camila está muy contenta con sus estudios de derecho. Era inevitable preguntarle a ambas por el fin de 'Sálvame' y ninguna ha ocultado su alegría.

"Al final lo que me sale es dar las gracias. Recuerdo los inicios, cuando pasó lo que pasó (refiriéndose a la docuserie de su madre). Todo eran mofas, risas, ridiculizarme, tanto a mí como a todo mi núcleo y al movimiento. Decían que no podían con nosotros... Ahora podría ser yo la que me podría reír de vosotros, pero no lo voy a hacer. Principalmente porque tengo principios y valores. Cosa que vosotros habéis demostrado que no tenéis", decía Rocío en sus redes. Palabras que ha vuelto a recalcar en el evento y Gloria Camila no puede estar más de acuerdo.

"Apoyo las palabras de Rocío, porque además creo que es un programa que ya no era solo informar, también creo que ha sido un machaque constante a muchos personajes públicos. Creo que el ser personaje público no te da derecho también a destruirnos. Somos personas, tenemos sentimientos, tenemos corazón y también tenemos una familia. Entonces al final ellos se van a su casa, pero nosotros nos quedamos luego un poco jodidos en casa. Entonces no es que me alegre, pero sí que creo que ha sido un poco el karma el que ha actuado", decía.