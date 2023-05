Mari Ángeles Grajal aclara si tiene una nueva ilusión tras la muerte de su marido, Jaime Ostos. En la pasada Feria de Abril, la doctora compartió caseta y complicidad con José Gandía, un empresario de origen valenciano que se dedica al negocio de la fruta, y que parecía tener un hueco especial en su corazón. Tras la publicación de las imágenes de Mari Ángeles Grajal y el empresario, Jacobo Ostos hizo unas declaraciones asegurando que veía a su madre feliz. "Ella está feliz, está feliz, pero no os puedo decir nada. Me voy a trabajar. Buenas noches" comentaba el joven sin confirmar ni desmentir una nueva relación de su madre.

Mari Ángeles Grajal habla en Las Ventas y desvela si tiene un nuevo amor

Ahora es la propia Mari Ángeles Grajal la que aclara si tiene un nuevo amor tras la muerte de su marido Jaime Ostos que falleció en enero de 2022 a los 90 años mientras estaba de vacaciones en Colombia. La ginecóloga acudía a la Plaza de las Ventas de Madrid para ver la primera corrida de la Feria de San Isidro en la que toreaban El Juli, Roca Rey y Álvaro Alarcón y revelaba si tiene un nuevo amor. En el vídeo de la parte superior, Mari Ángeles Grajal aclara si tiene nuevo novio. ¡Dale al play y descubre sus palabras!

Gtres

Mari Ángeles Grajal: "El amor de mi vida es Jaime y lo será siempre"

Mari Ángeles Grajal matizó las palabras de su hijo Jacobo Ostos y aclaró que sí está feliz pero no es porque tenga un nuevo amor. "Estoy bien. Estoy feliz pero porque tengo salud, trabajo, porque tengo amigos, pero no porque tenga novio. No tengo novio, por favor", aseguró y quiso dejar clar0 que no está en sus planes encontrar de nuevo el amor. "El amor de mi vida es Jaime y lo será siempre", afirmó y que no es fácil olvidar una historia de amor que duró casi cuatro décadas. En unas declaraciones anteriores, la doctora ya había dejado claro que el empresario valenciano es solo un amigo que su felicidad se debe a que tiene salud, trabajo y alegría.