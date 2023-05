La relación entre Alejandra Rubio y Pipi Estrada nunca ha sido buena. No mientras que el periodista ha continuado atacando a Terelu Campos y criticando cómo se portó durante su relación. En su última intervención, Pipi Estrada aseguró que se había tapado un tatuaje que se hizo en honor de Terelu Campos y terminó tatuándose encima a su perro porque él sí que le ha sido siempre fiel. Una pullita que Alejandra Rubio no ha querido dejar pasar y ha respondido en un cara a cara en 'Fiesta', el programa donde ambos colaboran y en el que se han reencontrado tras este comentario.

“Sigues echando leña al fuego, el comentario del otro día me pareció innecesario. Intentas hacerte el graciosete cuando sabes que mi madre no te ha sido infiel en ningún momento y si quieres hacer creer lo contrario, es tu problema porque todo el mundo sabe que no ha sido así”, arrancaba Alejandra Rubio para dejar clara su posición. "El sarcasmo y la ironía tienen que estar presentes para rebajar tensiones", respondía Pipi a lo que Alejandra contestaba entre dientes: "tienes un morro...".

Telecinco

"El tema del tatuaje: me lo quise quitar cubriéndolo pero tuve mala suerte con quien me lo hizo y en vez de hacerme a mi perro me hice un monstruo", confesaba Pipi Estrada a lo que Alejandra apuntaba un "el karma, amigo". A esto, Pipi comentaba que quería hacerse a su perro porque "nunca le dio problemas", algo que, según Alejandra, sí que hizo Pipi a su madre. "Yo no di problemas, fui un ángel travieso, soy un Yaicito", respondía en relación a Yaiza Martín. "Tú eres mucho peor, pero no pasa nada", comentaba Alejandra.

Acto seguido, la hija de Terelu acusaba a Pipi de haber sido el único culpable de que su madre y él acabaran mal. "Tú eras muy pequeña: yo entré a esa casa cuando tenías 3 años y salí cuando tenías 6 años", respondía Pipi Estrada. "Yo hablo de lo que he visto, lo que has dicho, lo que has salido diciendo en revistas, en televisiones, y por eso estás condenado y le debes dinero a mi madre, que no se te olvide". Ante esto, el periodista confesaba que ese libro fue fruto de una "enajenación mental transitoria".

Telecinco

Aunque Pipi confesaba que "el tema de Terelu y mío ya ha prescrito", él mismo sacaba a relucir un nuevo enfado de su ex con él de hacía pocos días revelando que le había mandado un mensaje "que no correspondía" echándole la bronca por desvelar el nombre de la persona con la que fue pillada en una portada. "Es que no para, aprovechamos la mínima para volver a lo mismo", criticaba Alejandra, "a ver si empiezas a tener un poco de educación y respeto por las personas, si tienes una conversación con mi madre en privado, se queda en privado, que ya tienes una edad para hacer las cosas bien".

"Estoy en una etapa de mi vida en la que no quiero conflictos, y esta vez tengo razón porque no he cometido nada malo", respondía Pipi. "Pues no los provoques. Puedes venir aquí y hablar de ti, no de mi, ni de mi madre, ni de mi tía, ni de mi abuela... habla de ti, que eres un personaje, has tenido trabajo, has tenido trayectoria, habla de ti", sentenciaba Alejandra, un comentario al que Pipi no hacía caso y continuaba hablando del mensaje zanjando el tema: "el mayor castigo cuando hay odio es la indiferencia. Ella no me odiará pero no se muestra indiferente".