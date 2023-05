Makoke confirma que el padre de su hijo Javier Tudela quiere comprar su casa

Makoke ha vivido una tarde totalmente agridulce en 'Viva la vida'. Después de romper a llorar tras enterarse que Kiko Matamoros le había sido infiel el mismo día de su boda, la hija de Anita Matamoros confirmaba una buenísima noticia que tiene que ver con el hogar en el que forjó su amor con el colaborador de 'Sálvame'. Aunque Makoke ha intentado por todos los medios que Pipi Estrada no diese la información, el periodista compartía en 'Fiesta' una exclusiva que estaba relacionada con Makoke y más concretamente con la venta de una de sus propiedades.

Pipi Estrada, quien protagonizó un fuerte enfrentamiento con Alejandra Rubio, comenzaba dando pequeños detalles: "Hay una persona interesada en hacer una compra que a Makoke le puede venir muy bien". Tras las peticiones de Emma García y del resto de compañeros, Pipi Estrada hablaba alto y claro: "Javier Tudela, el padre del hijo de Makoke, tiene la intención de comprar la casa de 'La Finquilla' en la que vive ella y que fue también de Kiko Matamoros. Yo soy un gran amigo de Javier Tudela y me ha dicho que si llegan a un acuerdo y la casa está en buen estado está dispuesto a comprarla porque su hijo y su nieto son muy felices en esa casa y sería para ellos".

Makoke no solo no ha negado la noticia, si no que además se ha mostrado ilusionada: "Yo no soy rencorosa. Después de tantos años nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación y yo le agradecería enormemente que me ayudara". Además ha confesado que su hijo y su nieto son muy felices en esta casa-