Álex González olvida a María Pedraza con una atractiva morena. Esta semana DIEZ MINUTOS te muestra EN EXCLUSIVA las imágenes del actor con su nueva conquista: una joven de pelo largo y moreno con la que intercambia besos por Madrid. En el nuevo número de nuestra revista que ya está en el kiosco, Álex González disfruta de un romántico paseo por las calles de la capital con esta joven que parece que ocupa su corazón. Las fotos que solo podrás ver en DIEZ MINUTOS se tomaron el pasado 1 de mayo en Madrid y pudimos ver cómo el protagonista de 'Alacrán enamorado' y su chica salieron de casa de él y se acercaron a una terraza cercana, situada en el centro de la capital para tomar algo tranquilamente. Durante el recorrido, la pareja se mostró feliz y cariñosa compartiendo besos, abrazos y caricias.

Álex González comparte besos con una atractiva morena en Madrid

Tras meses de especulaciones sobre una posible ruptura entre Álex González y María Pedraza tras dos años de amor, el pasado marzo se confirmó el final de su historia de amor. La actriz acudió al Gran Premio de Portugal de motociclismo con su hermana Celia y Miguel Herrán y, aunque saludó muy cariñosa a Marc Márquez, se descubrió que su nuevo amor era el piloto de motos Víctor López con el que disfrutó de unas vacaciones de Semana Santa. Ahora parece que es Álex González el que ha encontrado de nuevo el amor y pasea muy cariñoso con esta atractiva morena como podrás ver en DIEZ MINUTOS.



