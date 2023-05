Tamara Falcó ha tenido un enorme problema con respecto a su vestido de novia. La firma bilbaína Sophie et Voilà, elegida por la marquesa de Griñón, enviaba un comunicado para aclarar que no hará el vestido de novia de Tamara Falcó por las "exigencias" de la marquesa. 'Diez minutos' se ponía en contacto nada más leer el comunicado de la marca y se podía notar que la noticia había sido totalmente inesperada. "Nos acabamos de enterar a las 10:51 por los medios", era la respuesta de la representante de Tamara Falcó. No solo la hija de Isabel Preysler está en 'shock' con todo lo que está pasando, sino que también su futuro marido, Íñigo Onieva, no salía de su asombro ante semejante problema.

"Se ha llevado un disgusto, sobre todo porque se ha enterado a través de vosotros", decía el empresario cuando era interceptado por la prensa en la calle. Íñigo se mostraba bastante serio, y es que solo quedan 54 días para que se den el 'sí, quiero'. El empresario aseguraba a la prensa que su futura mujer está bastante decepcionada con la firma: "una pena porque ella apostaba por su primera idea de llevar un vestido marca España, pero triste por la decisión de la firma de hacerlo de esta manera".

Gtres

Finalmente, Íñigo Onieva enviaba un mensaje de esperanza a los medios, a pesar del contratiempo que su novia y él han sufrido. "Viendo opciones; como dice ella: la Divina Providencia", concluía, para remarcar que Tamara está "triste" y volver a mostrarse rotundo: "Todo pasa por algo". Por otro lado esta revista se ponía en contacto con la protagonista y nos reconocía que ya tiene solución para este varapalo. "Desde que me han dejado tirada... ahora a las 18:30h ya tengo 28 propuestas para hacerme el vestido. Tanto propuestas nacionales como internaciones", nos contaba la futura novia.