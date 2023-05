Las emisiones en directo tienen muchas cosas buenas, pero también hay momentos que no se pueden controlar ni cortar, y uno de esos tuvo lugar recientemente en 'El programa de Ana Rosa', cuando una de las colaboradoras 'metió la pata', aunque sin querer, cortando continuamente a Joaquín Prat, presentador del espacio. El momento tuvo hasta su gracia, pero lo cierto es que, viendo el error 'a toro pasado', esa misma colaboradora quiso aprovechar su siguiente intervención para pedirle perdón por interrumpirle todo el rato. ¿De quién se trataba? Te desvelamos todos los detalles de lo que ocurrió en el vídeo superior.



La protagonista, ni más ni menos, era Bibiana Fernández. El gusto por hablar y hablar de la colaboradora y actriz es de sobra conocido por todos, y tuvo ese momento de no parar mientras Joaquín daba paso a un vídeo, que llegó a reproducirse mientras las palabras de Bibiana seguían colándose de fondo. Ésta, sin embargo, no era la primera vez que ocurría, por lo que la colaboradora decía 'recoger cable' y pedir perdón, con la promesa de que no ocurriría de nuevo.

Aún así, Bibiana pidió disculpas 'a su manera', y es que, ante la necesidad de explicarse, siguió hablando tanto que hasta ella misma cambió de tema, pasando a dar detalles de su reciente operación, por lo que tampoco dio pie a réplica a su compañero. Sin duda, todo un nuevo momentazo televisivo de la 'chica Almodóvar'.