Bibiana Fernández ha dejado la vanidad a un lado para mostrar su imagen más natural: recién operada, sin maquillaje y con el pelo recogido en una coleta. Hace unos días, la colaboradora de 'El programa de AR' explicó, a su manera, en su cuenta de Instagram que tenía que pasar por quirófano. "Cierro por reforma. Tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello. Es ahora o nunca", escribía a sus seguidores. Poco después, la actriz salía de la anestesia y confesaba que se sentía como "una mutante". Ahora la actriz ha dado un paso más y ha mostrado la primera imagen tras su operación y ha desvelado cómo se encuentra. "Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras", comentaba Bibi.

La colaboradora televisiva aclaraba que "lo importante era el pecho porque había líquido en la axila" y agradecía la labor del doctor y su equipo, no solo por el trabajo en el pecho, también por el retoque en el cuello. "Gracias al talento del doctor y equipo, una es un poco mutante, cortarle el pescuezo y sin pasar 24 horas estas así no es normal", confesaba. Es sí, parece que le cuesta seguir los consejos del cirujano. "Me ha dicho que no hable y estoy hecha un loro", revelaba con el humor que la caracteriza. Y por si había dudas añade: "Tengo los esparadrapos en las orejas".

Son muchos los amigos de la actriz que le han mandado mensajes de ánimo, como Antonio Banderas y Paula Echevarría. "Tú tienes glamour siempre mi Bibi! Con eso se nace", le escribe la actriz. Carla Antonelli, ex diputada de la Asamblea de Madrid, comentaba: "Maravilla, cuello de cisne y más fresca que una lechuga, el humor que no falte, mucho arte tienes, descansa y coge todas las fuerzas". Muchos de sus seguidores destacaban la gran personalidad y el carisma de Bibiana y aplaudían que compartiese una foto "tan 'a pelo' y recién operada".

Bibiana Fernández: sus operaciones estéticas

A lo largo de su vida, la actriz ha pasado por quirófano para retoques estéticos en varias ocasiones. Ha hablado abiertamente de esas operaciones. Entre ellas, se ha sometido a una blefaroplastia, un retoque que suaviza las bolsas de los ojos; una abdominoplastia, con la que se despidió de la grasa que había acumulado en la zona del abdomen; y un retoque del que se arrepiente: aumento de labios. "Yo metí la pata, tenía una boca que era estupenda. Se puso de moda inyectarte en los labios, yo me inyecté y me estropeé la boca. El médico siempre me decía que no me pusiera, que tenía la boca muy bien. Si yo te enseño fotos de hace 40 años, tenía una boca preciosa", dijo Bibiana en 2022.