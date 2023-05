Vicky Martín Berrocal desvela si le gustaría diseñar el vestido de novia de Tamara Falcó. Después de que la marquesa de Griñón se quedara sin el diseño de Sophie et Voilà para su boda con Íñigo Onieva el próximo 8 de julio, la hija de Isabel Preysler ya tiene varias propuestas sobre la mesa y la diseñadora confiesa si le gustaría ser la creadora de su vestido de novia. Vicky Martín Berrocal ha estado en Sevilla para firmar ejemplares de su libro 'La felicidad no tiene talla ni tiene edad', un éxito de ventas que ya está a punto de entrar en la cuarta edición y con el que su autora está feliz.

"Estoy recibiendo demasiado cariño. Cuando recibes tanto, tanto, tanto, el hecho de que la gente lea el libro y se sienta identificada y les ayude a entender que en esta vida hay que buscar la felicidad es buff" y explicaba que le gustaba escuchar a la gente que iba a su firma de libros. "No vale la misma dedicatoria para todo el mundo porque cada uno está viviendo un momento distinto entonces creo que hay que pararse, escuchar. Todo el mundo me da cariño y me hace mucho bien y yo también tengo que pararme y escucharles porque me hace bien a mí", confesó. Pero también habló de Tamara Falcó y la polémica de su vestido de novia. ¡Dale al play y escucha sus palabras!

Vicky Martín Berrocal ¿dispuesta a diseñar el vestido de novia de su amiga Tamara Falcó?

Además de hablar de su libro, Vicky Martín Berrocal se mostró sorprendida tras conocer que su amiga Tamara Falcó, con la que hizo buenas migas tras coincidir en 'MasterChef Celebrity', se había quedado sin vestido de novia a menos de dos meses de su enlace. En el vídeo de la parte superior, la diseñadora desvela si le gustaría crear el traje nupcial de la marquesa de Griñón.

"Tamara es amiga, claro que me encantaría. Yo la quiero, la amo y es muy muy amiga y en su boda estaré disfrutándolo" y dejaba claro que estaría feliz de poder vestirla en un día tan especial. "¿A quién no le gustaría vestir a Tamara? Además de que es maravillla, es amiga, a mí me encantaría pero como a todos imagino. Yo le tengo un cariño muy especial es que es muy mía", aseguró. Y es que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se están encontrando muchos obstáculos previos a su enlace.