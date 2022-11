En redes sociales hay mil filtros para tapar nuestros 'defectitos' y las famosas lo saben. En unos segundos puedes compartir una foto sin ojeras, bronceada, el pelo más largo (de otro color) piel con cero celulitis y un trasero firme y tonificado... Pero en la vida real no hay nada que los oculte. Bueno nada, no. Sí que lo hay. No se consiguen unos resultados tan rápidos pero los efectos son más duraderos y, desde luego, tú te sentirás mucho mejor. Y algo así es lo que le ha pasado a Vicky Martín Berrocal, que ha cambiado los filtros por estas cremas que esculpen la figura y la tonifican. Hablamos de Elifexir Fitness y Elifexir Senobell, y está encantada.

Entre el 80% y el 90% de las mujeres acumulamos grasas y las famosas tampoco escapan a este problema de acumulación de grasa, líquidos y toxinas en las piernas, brazos, vientre y glúteos. No hay que acomplejarse ni evitar ropa por 'vergüenza' a que se nos note esa rugosidad similar a la de la piel de la naranja o ese michelín traicionero, pero sí hay tratamientos en el mercado que pueden mejorar su textura. Siempre que los acompañemos de una dieta adecuada y algo de deporte.

Y de eso sabe mucho la diseñadora. Vicky ha compartido un post en que muestra como combina estas cremas con su rutina de entrenamiento diaria. "Al igual que cuido mi alimentación, cuido mi cuerpo. Os quiero enseñar dos productos de Elifexir que son indispensables para mí desde hace dos años: Fitness, que me ayuda a potenciar mis entrenos, y Senobell, para lucir un bonito escote. Cuidarse y quererse es fundamental", escribe junto a un vídeo en el que aparece haciendo varios ejercicios de piernas y pecho.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Como te hemos contado, Vicky Martín Berrocal refuerza los resultados de sus ejercicios con dos productos cosméticos, que lejos de pensar que son carísimos están al alcance de todos los bolsillos. Además los tienes a solo un click en Amazon y ahora tienen más de un 20% de descuento.

E’lifexir Fitness. Un gel remodelador que estiliza, define y tonifica. Ayuda a esculpir la figura, potenciando la actividad física diaria y reduciendo el descolgamiento y las estrías gracias a su exclusivo activo Firm Up Complex. Contiene hierba mate y café verde, que aceleran la quema de grasas acumuladas y bloquean su acumulación en las zonas críticas. Se aplica sobre la piel cada mañana y cada noche con un suave masaje circular en las zonas a tratar. Vicky, por ejemplo, se lo da antes de entrenar. ¿Su precio? Con el descuento se queda en 13,39€.

Amazon Fitness, gel remoldeador E'LIFEXIR amazon.es 17,20 € 13,39 € (22% de descuento) Comprar

E’lifexir Senobell. Es una crema redensificante antiedad, que aumenta la firmeza y la tonicidad de los senos, nutre y corrige las estrías y rejuvenece la piel del escote. La piel del escote es una de las zonas más delicadas y que, aunque no lo creas, requiere de mayores cuidados y atenciones. La edad, los embarazos, los cambios de peso y la fuerza de la gravedad hacen que esta zona pierda su firmeza. ¿Para recuperarla? Ejercicios de pecho como el que hace Vicky en su post y Senobel para conseguir un efecto tensor, reducir las estrías y remodela el pecho. Con la oferta que hemos encontrado solo cuesta 9,79 €.

Amazon Senobell, crema reafirmante de senos E'LIFEXIR amazon.es 13,70 € 9,79 € (29% de descuento) Comprar

En Amazon, además, encontrarás cientos de opiniones y muchas de ellas piensan como Vicky Martín Berrocal. No hay milagros pero con una dieta equilibrada, una hora de deporte al día y el uso de estas cremas, la piel de naranja se reduce y el cuerpo se tonifica. Algo tendrá cuando muchos comentarios son de usuarias que repiten.