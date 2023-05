"Me acabo de enterar por los medios. No tenía ni idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto" comentó la marquesa de Griñón tras conocer que la firma 'Sophie et Voilà' no haría su vestido de novia cuando solo quedan 54 días para el enlace.

"Lo que tenía que ser un momento súper especial se había convertido en un momento lleno de tensión", reconocía. Ya se ha puesto manos a la obra para encontrar el vestido perfecto en tiempo récord.