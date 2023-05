Manuel Cortés y Asraf Beno han enterrado el hacha de guerra, al menos de momento en Supervivientes. El novio de Isa Pantoja y su primo han protagonizado en estos dos meses una guerra que ha traspasado la pantalla y ha generado una tensión entre la joven y Raquel Bollo que ha estallado en varios platós y ha hecho que la diseñadora tenga que salir incluso desecha en lágrimas. Ahora, parece que los dos han querido firmar una tregua y tranquilizar las aguas, no sin antes protagonizar una última pelea.

Todo comenzaba cuando Manuel acusaba a Asraf de haberle dicho que los chicos iban a ir a por él, pero Asraf lo negaba. "No sé por qué te montas esas paranoias, por qué das la vuelta a las cosas", le respondía. Manuel, indignado, le contestaba que no entendía por qué se lo negaba.

Telecinco

A continuación, Asraf aseguró que Manuel había estado todo el concurso pendiente de con qué compañeros juntarse para evitar salir nominado. "Yo nunca en mi vida te he dicho que tengo miedo a salir nominado porque sé quién soy. No tengo miedo ninguno. No me levanto por las mañanas como tú haciendo un teatro", respondió Manuel. Y mientras los supervivientes discutían, algunos compañeros opinaban que llevaban con la misma discusión desde hace dos meses. "Se han metido en bucle", señalaban Raquel Arias por un grupo y Jonan por otro.



Sin embargo el enfrentamiento terminó rápido y bien: "yo quiero llevarme normal contigo, si quieres hablar algo, nos llamamos fuera, pero aquí hablemos las cosas y no discutamos, cordial", le decía Asraf a Manuel a lo que él le afirmaba todo. "Si tú y yo no nos vamos a entender", contestaba Asraf. "No es que no nos vayamos a entender, es que no quieres entenderlo", respondía Manuel. No obstante, ambos sellaban una tregua que se ha mantenido por ambas partes al no nominarse mutuamente como lo llevaban haciendo todo el tiempo. Y con Manuel como líder, por primera vez, Asraf no ha salido nominado.