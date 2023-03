Chelo García-Cortés lleva unos meses bastante fastidiada de salud, y es que cuando no es una cosa es otra: si el pasado mayo de 2022 sufría una caída en la 'Sálvame Fashion Week' que le obligaba a ser operada del brazo al romperse el radio, ahora ha tenido que volver a pasar por quirófano para ser operada de la cadera, tal y como adelantábamos en exclusiva en Diez Minutos el pasado febrero. A sus 71 años, Chelo sigue siendo muy jovial y activa, pero los problemas de salud le acechan cada vez más, y ahora ha sido intervenida en el Hospital La Luz de Madrid con éxito, donde le han puesto una prótesis de hierro. Recientemente Chelo se abría como nunca en una entrevista en Diez Minutos.

Era Marta Roca, su pareja, la que hablaba con 'Sálvame' y daba el parte médico: "Está emocionada, ha salido muy bien, aunque dolorida [...] Está muy bien y muy contenta. Con ganas de irse de la clínica. Estamos muy contentas… A partir de ahora a subir montañas", comentaba con buen humor, dejando claro que se ha despertado de la anestesia ya peleona, y eso siempre es buena señal, ya que significa que se está recuperando bien: "Se ha levantado con subidón. Se estaba peleando con las enfermeras porque se quería levantar, le ha debido dar un punto alguna medicina", relataba Marta entre risas.

Sus compañeros de 'Sálvame' le han mandado muchos ánimos, y es que es una de las colaboradoras más queridas, a pesar de que le hagan de rabiar en más de una ocasión: hace unos días le deseaban lo mejor y le montaban un teatrillo en el plató, donde era recogida en ambulancia mientras todos le decían adiós, y ahora que ya ha sido operada ha recibido regalos: "Está muy emocionada por las flores que le han mandado sus compañeros de Sálvame", ha desvelado también Marta.

Así será la recuperación de Chelo

La pareja de la colaboradora daba todos los detalles en directo a Omar Suárez, enviado a la clínica para conocer el estado de la colaboradora, y a pesar de que admitía es una "enferma terrible" y difícil de soportar, ahora en lo que están centradas es en la recuperación, que no será precisamente breve: "A lo mejor podrá andar mañana con la ayuda de un andador por el pasillo… pero depende de cada persona. A esta edad entrar en un quirófano nos impresiona a todos, más después de una caída. Le han puesto una prótesis de hierro", contaba Marta.

Chelo, además, deberá estar un tiempo con anticoagulantes para evitar trombos, pero entre la medicación y los ejercicios de rehabilitación, la colaboradora podría estar de vuelta en la tele ya recuperada en un mes o un mes y medio.