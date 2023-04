A pesar de lo que muchos puedan pensar, la vida de Bárbara Rey no ha sido nada fácil, especialmente en su infancia: la propia actriz ha revelado en su docuserie 'Una vida Bábara' que cuando era pequeña sufrió unos desagradables malos tratos por parte de su madre, que con los años se unieron a la violencia doméstica por parte de su ex marido, Ángel Cristo. Pero la cosa no terminó con su separación en 1989, y es que Bárbara siempre ha tenido miedo a que le pasara algo a ella o a su familia por sus misteriosas relaciones con gente de mucho poder, y especialmente por su ya famoso idilio con el rey Juan Carlos. Un miedo que se extendió también a su círculo más cercano, como Chelo García Cortés.

La actriz y la periodista han tenido siempre una relación entrañable con noche de amor incluida, y esa profunda amistad se tradujo en que Chelo, que aparece también en 'Una vida Bárbara', sufrió la preocupación por la integridad física de su amiga cuando ésta denunció que se sentía perseguida. "No me dejan vivir, estoy desesperada", llegó a denunciar en el programa 'Tómbola'. Un miedo que sobrepasó los límites cuando en 1997 asaltaron su casa y se llevaron, según denunció ella, fotografías y material que podía comprometer a gente muy importante. Fue entonces cuando se produjeron las famosas imágenes de Bárbara concediendo una entrevista desde su coche confesando que tenía miedo real a que le pasara algo: "Si me quieren quitar del medio que me quiten, pero la gente sabrá quién me ha matado", dijo entonces.

Atresmedia

Chelo, entrevistada también sobre aquello hechos, no ha escondido que llegó a temer por la vida de su amiga: "Ahora nos creemos el miedo de Corinna, pero cuándo Bárbara sale diciendo en el coche que tiene miedo por sus hijos... ahí se decía 'no, es un cuento de la de Totana'", reconoce. "Ella tuvo mucho miedo y yo también por ella", añade, pero también rompía una lanza en favor de Bárbara: "Tiene derecho a decir el miedo que pasó, lo que hizo o lo que no hizo". Para contextualizar, puedes leer las polémicas y escándalos más sonados de la Familia Real.

Precisamente Chelo, que vivió el ascenso de la fama de Bárbara desde el principio, ha reconocido también que todo habría sido muy diferente si su amiga no hubiera sido de Totana, y es que en muchas ocasiones, revela, fue ninguneada por ser una chica de pueblo: "Si Bárbara Rey no hubiera sido de Totana y sí de París, hubiera sido distinto", afirma en el programa, añadiendo que podría haber llegado mucho más lejos de no ser por eso y por las circunstancias personales que acontecieron en su vida.