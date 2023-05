Por primera vez, Yaiza Martín e Isabel Hurtado se han visto las caras en 'Sálvame Deluxe' en la primera y polémica entrevista de Ginés Corregüela. Aunque han intentado guardar las distancias todo se ha precipitado cuando Yaiza ha hecho gestos que insinuaban que estaba llamando gorda a la madre de las hijas de Ginés. "Deja de insultar a Isabel. Durante la publicidad Yaiza le estaba haciendo a esta señora gestos para llamarla gorda. Anda que estás tú con Brad Pitt", le recriminaba Kiko Hernández.

"Deja de insultar y llamar gorda a la gente. Te ha visto todo el público", continuaba gritando el colaborador de 'Sálvame', mientras el público se ponía de pie. "Esa es la persona que tienes a tu lado", soltaba Isabel a Ginés dejando claro que se había sentido ofendida. "No te equivoques que ni la miro. No quiero entrar en conflicto con ella", explicaba. "Es la primera y la última vez que te veo y espero que así sea. Di lo que tienes que decir y vete", contestaba Yaiza. María Patiño reflexionaba y dejaba claro que él que estaba jugando con las dos es Ginés.

Miriam estalla contra Ginés, una vez más

Miriam, la hija más mediática del concursante de 'Supervivientes', entraba por teléfono. "No quiero hablar de mi padre. Solo quiero hablar de mi madre. Mi madre está sufriendo humillaciones por parte de este señor desde hace 32 años que es lo que ha estado casada con él". Después Miriam estallaba contra Yaiza por un comentario que habría hecho sobre el físico de su madre: "Tiene más educación que ella durmiendo. Con mi madre no se mete ni Dios, ni la pisa nadie más. No tiene vergüenza ni mi padre tampoco, por encima reírle las gracias".

Sobre que es el peor padre del mundo como ha insinuado Kiko Hernández, Miriam le daba la razón:"Él lo sabe perfectamente. En mi cumpleaños, él estaba en Santiago de Compostela y vino a las once de la noche. Pero no vengo a hablar de él, vengo a hablar de las humillaciones que está sufriendo mi madre".

Finalmente Miriam ha dejado claro que la imagen que está dando su padre es horrorosa y que siente vergüenza de él.