Llevan algo más de un año de relación y aunque al principio intentaron ser discretos con su noviazgo, ahora gritan su amor a los cuatro vientos. Hace dos meses posaron juntos por primera vez en un photocall y ahora protagonizan otra romántico viaje después de haber visitado varios lugares y ciudades especiales para el presentador. Para celebrar el 43 cumpleaños del presentador, la pareja ha decidido hacer un romántico viaje a Jersusalén.

Desde este lugar tan especial para Christian Galvéz, Patricia Pardo ha hecho una tierna declaración de amor. "Mi entusiasta de ilusión inagotable y sonrisa eterna. Ojalá sentir siempre esta paz a tu lado. Tendría que felicitarte, pero prefiero darte las gracias por este año tan feliz. Los quiero todos contigo ⭐️👣 @galvezchristian", escribía la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.

Unas palabras a las que "Gracias a ti por no soltar mi mano nunca. Los tienes y los tendrás todos porque♥️👣⭐️".Pero aquí no acaban las declaraciones de amor. Christian Galvéz le declara su amor eterno a Patricia Pardo. Primero comenzaba explicando lo que significa para él la ciudad de Jerusalén: "Cuando leí por primera vez “Caballo de Troya”, de JJ Benitez, tenía 15 años.Fue sin lugar a dudas uno de esos libros que me cambió la vida, de esos que de una u otra manera te incitan a imaginar universos nuevos y a querer contar tus propias historias. Desde aquel 1995 había deseado viajar a Jerusalén y poder disfrutar de un pedazo de pan casero en sus calle".

Para luego explicar lo especial que es para él, visitar esta ciudad junto a ella: "Ha pasado mucho tiempo, pero sabía que ese viaje llegaría de una u otra manera. Y llegó cuando tenía que llegar. Ahora tengo la suerte y el privilegio de poder decir que he saboreado su historia, su cultura, su espiritualidad, sus diferencias, sus religiones, su pasado y su presente…Y he realizado esta travesía junto a la mejor compañera de viaje. Gracias @patriciapardo_tv por cogerme de la mano y cumplir un sueño, por disfrutar a mi lado y por el brillo de tus ojos viéndome saborear junto a ti ese mágico lugar. Aunque sé que la Magia, sea donde sea, siempre la pones tú.⭐️👣".