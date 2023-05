Makoke no se repone de un golpe cuando ya le están dando otro. Después del gran disgusto que le daba Kiko Matamoros que gritaba a los cuatro vientos que le había sido infiel a la colaboradora de televisión el día de su boda. Ahora ha desvelado que lo ha dejado con su actual pareja, aunque de mutuo acuerdo, pero una ruptura nunca es fácil. Pues ahora vuelve a ser el dardo de 'Sálvame' concretamente de María Patiño, quien ha lanzado una advertencia a la modelo.

"Makoke, deja que tu expareja sea feliz porque si no, algún día voy a contar lo que sé", decía la presentadora de 'Socialité', reiterando la palabra felicidad y es que el bienestar de su compañero está "por encima de mi profesión". Por ello, no dudará en hacer lo que tenga que hacer: "Como toques los pies a Matamoros, la gente se va a enterar de por qué estás actuando así".

Ante estas palabras, Makoke no ha dudado ni un momento en contestar a través de 'Fiesta' a Patiño y los colaboradores de 'Sálvame'. "Yo no entiendo nada, parece que he sido yo la que he contado algo del día de la boda. Yo le contesto a María que estoy super tranquila, que estoy a pecho descubierto, que cuente lo que quiera, que no tengo nada que esconder y que es que no entiendo absolutamente nada y lo que menos entiendo es la empatía que tienes como mujer".

Emma García ha querido saber si ella sabía cuál era la información que tenía María Patiño sobre ella. A lo que Makoke ha contestado que no tenía ni idea.



Una supuesta infidelidad de Kiko Matamoros a Makoke

Pero Aurelio que sí sabe lo que María Patiño sabe supuestamente de Makoke y es que fue infiel a Kiko Makoke. "A mí lo que me cuentan es que la información que podría tener María es que habría una supuesta infidelidad que varias personas, a parte de María sabrían esto y que en su momento se lo habrían escondido a Kiko Matamoros para no causarle un disgusto".

Makoke, asombrada ha lanzado un mensaje públicamente: "Que saquen lo que quieran, que saquen mensajes, que saquen lo que les de la gana, no os tengo miedo, ninguno, hacer lo que queráis, tengo la conciencia muy tranquila".