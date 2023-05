Parecía que Fani Carbajo y Christofer Guzmán habían terminado muy civilizadamente su relación cuando anunciaron su ruptura definitiva el pasado mes de marzo. Sin embargo, cuando él reveló con su versión que no todo era como ella lo había contado, empezaron a saltar las alarmas y a dejar entrever que la tensión sólo se estaba acumulando entre ellos... y efectivamente: ahora que han coincidido en el nuevo reality 'Por siempre o jamás', donde acaban de empezar y ya han tenido una monumental bronca, han dejado claro que lo suyo realmente ha terminado como el rosario de la aurora, y han empezado a salir las verdades.



La versión de Fani continúa siendo que se desenamoró de Christofer porque "ya no le admiraba": "Yo necesito a alguien que cuando yo tenga un marrón, esté ahí de cualquier forma", apuntaba entre sus compañeros. Pero no sólo eso, sino que daba a entender que le preocupaba que no tuviera metas en la vida y que en la relación todo lo pagaba ella, y estaba harta de hacer recados para él: "¿Qué soy: tu novia, tu banco o tu chófer?", se preguntaba ante el resto de sus compañeros de convivencia. Sin embargo, Christofer, hablando con la psicóloga del programa, explicaba que lo que decía su ex, con la que se casó en una gran boda en junio de 2022, no era verdad.

"Me culpo por haber aguantado tanto. Esta última vez que volvimos, vino ella a mí y me dijo que se había dado cuenta de lo que le aporto, lo que le doy desde el punto de vista de la estabilidad familiar, del cariño... que todo eso era más importante que el dinero", señalaba Christofer, algo que ampliaba a sus compañeros: "¿Que no he trabajado? ¿Que no tengo metas? Entonces qué es abrir un negocio juntos, un bar, y estar ahí trabajando todos los días y que ella sólo aparezca los fines de semana porque es la imagen del local. Pero el que estaba ahí currando cada día era yo. Y dice que no he trabajado. Las únicas dos veces que he estado sin trabajar han sido las dos veces que me han operado del ligamento cruzado, que es una operación en la que te tiras de baja 7 u 8 meses", recordaba.

Fani confesaba que lo único que quería era no quedar siempre como la mala y que él también reconociera todo lo que había hecho mal en la relación, por lo que sacaba a la luz las veces que él le había sido supuestamente infiel. Christofer negaba la mayor, y le devolvía la acusación desvelando que tenía pruebas de que Fani sí le había puesto los cuernos a él con el chico con el que ahora ha empezado una nueva relación, Fran Benito. "No es verdad", negaba ella.

Christofer reconoce que tiene una nueva ilusión en el amor

El joven, tras volver con Fani siempre que ella se lo ha pedido, esta última vez, que ya ha sido la definitiva, se ha dado cuenta de que su relación era de lo más tóxica al conocer a una nueva persona: "Yo no tengo ya necesidad de discutir ni echar cosas en cara. No lo quiero en mi vida. Yo estaba muy bien (fuera del reality), estaba muy feliz... de hecho, el otro día conocí a una persona con la que volví a sentir cosillas... y me gustó", reconocía.

"Yo lo he pasado muy mal hasta que la cabeza me hizo clic. Ya empecé a ver las cosas de otra manera, a verme, a quererme, a sentirme... no es que no pueda, es que me da pereza, no quiero discutir más, ni dramas, ni historias, ni peleas... Una de las últimas veces que rompimos no la llamé ni nada, fue ella la que me llamó y me dijo 'ven a casa que estoy mal', y yo, que estaba en Barcelona, porque soy gilip*llas, al final volví. Ahora sé lo que quiero y cómo lo quiero, pero en esta relación no lo sabía. Y no lo voy a negar, no sé qué me pasa que yo con esta mujer me hago pequeño. Todo el mundo me dice que tengo otra cara y otra actitud. Con ella me costaba socializar, y ahora todo el mundo quiere estar conmigo porque me dicen que soy divertido", aseguraba Christofer.