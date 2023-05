Terelu Campos le ha contestado a Belén Rodríguez este lunes 22 de mayo en 'Sálvame' y que no está pendiente de ella y no habla con sus hijas por procedimientos legales: "Yo a María Teresa Campos la quiero muchísimo, la echo mucho de menos y tengo muchas ganas de verla, pero yo en el tema que tienen las hijas entre ellas, es un tema del que no voy a opinar absolutamente nada porque no puedo. Para hablar de estas cuestiones tendría que pasar por otras y legalmente no puedo hacerlo", decía la colaboradora sobre la decisión de Carmen Borrego , Terelu Campos y Alejandra Rubio de no hablar de la veterana periodista.

"Que yo sepa no estoy demandada y Carmen tampoco. No tengo ningún miedo, no he hecho nada constitutivo para admitirse una demanda. Yo no le acusé", decía Terelu Campos sobre cuando se acusó a Belén Rodriguez de topo. "El programa me informa yo no tengo ni puñetera idea de que eso ha ocurrido, tiempo después es Gustavo quien me reconoce que está presente cuando se produce esta llamada".

Ya de paso, Terelu Campos ha querido aclarar que Belén Rodríguez tiene vía libre para visitar a s u madre: "Las puertas de casa de mi madre están abiertas para Belén Rodríguez, quiero dejarlo muy claro públicamente. Si Belén quiere ir a ver a mi madre no tiene ningún problema, no tiene ni que verme a mí ni a mi hermana, solo tiene que verla a ella. Yo ya este mensaje se lo mandé hace ya unas semanas, a través de una persona. No tiene que pasar por mí ni tener ninguna autorización, ella no necesita autorización para ver a mi madre, que quede claro".