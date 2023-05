Ana María Aldón sorprende al confesar a qué persona de la familia de su ex, José Ortega Cano, le tiene cariño. La colaboradora de 'Fiesta' acudió al estreno del musical 'Lola' en Madrid y allí reconoció que creció escuchando las canciones de La Faraona. "Lola es el icono del arte. Me he criado con ella ella es de Jerez y yo de Sanlúcar", dijo y reconoció que todavía escucha sus canciones y las de Rocío Jurado. La diseñadora confesó que lleva tiempo en su 'punto de partida' y volvió a negar que tuviera algo especial con el cantante José Manuel como ya explicó en 'Fiesta'. Aunque no hay nadie especial en su vida, la gaditana no cierra las puertas al amor. "¿Por qué no voy a tener ganas de enamorarme? Yo estoy llena de amor y puedo regalarlo. Con los años nos volvemos un poco más exigente pero no tanto" y dijo que lo pasaba bien aunque "no doy citas yo no soy médico, yo conozco a mucha gente".

Ana María Aldón confiesa cómo es su relación Ortega Cano

Ana María Aldón también explicó si le gustaría que su ex, José Ortega Cano, se volviera a enamorar. "Si Ortega se enamora me alegraría de todo lo bueno que le pase, ojalá. Me gusta ver a todo el mundo feliz. Él debe de estar bien, yo le veo bien" dijo y reveló cómo es la comunicación entre ambos después de que, en octubre de 2022, confirmaran su divorcio. "La comunicación es la que hay, la justa, tampoco nos vamos de copas juntos pero sí tenemos comunicación por un niño pequeño", aclaró.

Gtres

Ana María Aldón habla de José Fernando, hijo de Ortega Cano

Ana María Aldón también dejó claro que ella no tiene nada pendiente con la justicia y los medios quisieron saber si a José Fernando, hijo de Ortega Cano y hermano de su hijo y de Gloria Camila, le guarda cariño. "Sí mucho a José Fernando" dijo pero fue más explícita cuando le preguntaron por el nuevo color de ojos de Gloria Camila con la que no tiene tan buena relación como se demostró en la reciente Primera Comunión de su hijo José María a la que no acudió la joven. "Perfecto" fue lo único que dijo la gaditana sobre el retoque estético de la hija del que fue su marido.