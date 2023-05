'El programa de Ana Rosa' parecía este 24 de mayo el 'parte médico'. A primera hora, la presentadora desvelaba el motivo de su ausencia estos días. La semana anterior estuvo preparando el nuevo formato que presentará en Telecinco a partir de septiembre, y que sustituirá a 'Sálvame', y este lunes y martes pasados Ana Rosa Quintana no había presentado el programa porque tenía varias revisiones. "Ya saben que cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que pasa. Todo ha salido estupendamente y ya hasta después del verano", contaba la presentadora.

Horas después, en la sección de sucesos y justo antes de pasar a la de sociedad, Ana Rosa y Joaquín bromeaban con una noticia que habían leído esa mañana. La noticia contaba que un hombre de 50 años había sufrido una necrosis del pene tras 24 horas de relaciones sexuales. La presentadora preguntaba si eso era posible, a lo que Joaquín le contestaba que él no era urólogo pero no creía que "se le fuera a caer". Entre risas, el presentador ha desvelado que hace poco estuvo en el urólogo y la anécdota que vivió con un sanitario por un despiste.

Captura TV

"Me iba a hacer una resonancia en el tendón de Aquiles. Yo pensaba que iba a eso, pero llego a radiodiagnóstico y me dice el sanitario 'el pantalón fuera y el calzoncillo también para lo de los testículos'. Entonces caigo en que se me había olvidado que tenía eco de testículos. Los resultados muy bien, todo bien", desveló tras recordar el nombre de la prueba: una eco escrotal. Entre bromas, añadió: "A algunos se les hinchan pero por otros motivos".

Ana Rosa ha alabado el gesto de Joaquín. "Está haciendo algo fantástico, sobre todo a partir de los 50, aunque a él le falta mucho. Está haciendo medicina preventiva".

Antes de zanjar el tema y pasar a hablar de temas de corazón, como la portada de Diez Minutos en la que revelamos en exclusiva que la sociedad de Isabel Pantoja puede perder el restaurante Cantora, Joaquín miraba a cámara y se dirigía a su madre por si se había preocupado por esta prueba médica: "Mamá, que sí que está todo bien", le decía.